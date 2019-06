Bloqueo de EU causa pérdidas millonarias a Cuba

La Habana.

Cuba registró pérdidas por más de 134 mil millones de dólares debido a la guerra económica de Estados Unidos contra este país caribeño, denunció el ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.

"La guerra económica de Estados Unidos contra Cuba dura ya 60 años. Se calcula que a precios corrientes el bloqueo ha causado daños económicos por 134 mil millones de dólares. Y llegan nuevas medidas para endurecerlo. Pero nuestro pueblo resistirá", aseguró el ministro.

Prensa Latina reportó que las autoridades cubanas aseguran que los daños acumulados durante casi seis décadas "por el bloqueo económico, financiero y comercial" de Estados Unidos contra Cuba "ascienden a más de 933 mil millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional".

El ministro Malmierca hizo referencia a las nuevas medidas anunciadas el martes por el gobierno de Estados Unidos que restringe los viajes de estadunidenses a Cuba.

Además, eliminó la autorización para las visitas educativas grupales pueblo a pueblo, y no se otorgarán licencias para los buques de pasajeros y recreativos, así como a los aviones privados y corporativos.

"La prohibición del gobierno de Estados Unidos a las empresas de cruceros de viajar a Cuba ha causado gran malestar entre los viajeros que quieren conocer nuestro país. ¿Dónde quedan la libertad de viajar, el libre comercio, los derechos humanos y otros valores que "defiende" el imperio?", cuestionó el ministro cubano.

Ante esas medidas, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró este miércoles su condena a las nuevas acciones de la Casa Blanca que no cesa en su "perverso afán de doblegar a Cuba".

"El gobierno de Estados Unidos no cesa en su perverso afán de doblegar a Cuba. Nuevas medidas que arrecian el bloqueo y violan el Derecho Internacional. Condenamos enérgicamente esta política. No podrán detenernos: viviremos y venceremos", subrayó el mandatario.

"Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta. No han podido asfixiarnos. No podrán detenernos. Viviremos y venceremos", indicó.