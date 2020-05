Bloquean por falta de ´luz´

Tampico, Tam.- Desesperados y sin saber a quién recurrir ante la nula respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vecinos de la colonia Arenal decidieron bloquear una calle, pues aseguran que no cuentan con el servicio desde el viernes.

Fue poco antes del mediodía de este domingo que los habitantes de la calle Graciano Sánchez de la referida colonia, que colocaron piedras, sillas y neumáticos en desuso.

Al sitio arribaron agentes de Tránsito, así como de la Policía Estatal, quienes dialogaron con los inconformes, sin embargo éstos se negaron a retirar el bloqueo, pues exigen que personal de la CFE se haga presente y restablezca el servicio.

María de la Luz Pérez Gutiérrez dijo que es insoportable vivir en el servicio de energía eléctrica, más aún con las altas temperaturas que se presentan en esta temporada, además de la presencia de insectos, como lo son los mosquitos.

Indicó que "es imposible, ya no aguantamos más y así quieren que respetemos las recomendaciones por la pandemia... Es imposible, no se puede. No nos quitaremos hasta que nos regresen el servicio".

Precisan que son unas 70 familias afectadas, en donde hay discapacitados, de la tercera edad y bebés. Refiere que en el número de emergencias de la CFE ni les contentan.

"A dónde vamos a llegar con este gobierno federal que no nos hace caso, que nos ignoran y nos dejan al garete. También hablamos al ayuntamiento, pero nos dicen que no está en sus manos el solucionar, sólo que harían un exhorto", dijo.

Fue alrededor de las 16:20 horas que personal de la CFE se presentó en el lugar e inició con las reparaciones para el restablecimiento, sin embargo los indignados vecinos aseguraron que no se retirarían hasta no tener la certeza del servicio.

Ni a los agentes del orden les hicieron caso, en espera de solución al problema.