Bloquean padres de niños con cáncer acceso a T1

Reprocharon que autoridades les prometieron en una reunión que tuvieron el pasado miércoles que llegarían los fármacos, sin embargo eso no ocurrió.

Los manifestantes piden la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell al grito de "¡Fuera Gatell! ¡Fuera Gatell!" y con carteles de rechazo al Gobierno.

"Hugo López Gatell: como los niños no son tu familia para ti esto es un golpe de Estado pero para el pueblo es una negligencia", "Queremos medicamentos", "Abasto de medicamentos de inmediato", "Con la salud no se juega", "A la cuarta transformación exigimos quimioterapias tratamiento sin pretextos" y "AMLO empeña tu Palacio, no tu palabra que no vale nada", dicen algunas pancartas.

"La verdad es triste verlo como sufre y la verdad no tengo para su tratamiento completo", dijo la señora Alejandra Reyes, de Chimalhuacán, cuyo hijo de 12 años fue diagnosticado con cáncer en abril.

"Antes de llevar a mi niño en Ixtapaluca anduve en Legaria, de ahí me lo mandaron al Hospital de Balbuena y no me lo aceptaron hasta que me mandaron al Hospital Infantil de Ixtapaluca, ahí ahorita lo tengo pero no hay medicamentos", agregó.

Los primeros en llegar fueron las personas de Iztapalapa para apoyar la manifestación y porque aseguraron que en los centros de salud de allá tampoco hay otro tipo de medicamentos.

"El Presidente dice que los de Iztapalapa y los de las delegaciones de aquel lado no nos quejamos que somos bien aguantadores, pero no, porque se está muriendo mucha gente", dijo Tereza Guevara, de 55 años

La SSC capitalina recomendó alternativas viales como Circuito Interior y Avenida Oceanía.