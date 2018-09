Bloquean oficinas de Sección 22

Al cumplir un mes en paro, estudiantes de la Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, en la región Mixteca, bloquearon este viernes los accesos al edificio de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la capital de Oaxaca e impidieron la salida del personal, al considerar que no ha intervenido ante el gobierno para la solución a sus demandas.



El grupo de alumnas acusó de omisión a la dirigencia del sindicato magisterial, presidido por el profesor Eloy López Hernández.



"No es posible que durante un mes la Sección 22 no nos ha resuelto nuestro caso, hemos denunciado nuestras distintas demandas en dos asambleas estatales, sin embargo, no se nos ha hecho caso", declaró una de las voceras.



Este grupo de aspirantes a docentes junto con los alumnos de las otras 10 normales de Oaxaca mantienen un paro desde el 20 de agosto de este año en rechazo al nuevo modelo educativo y al plan de estudios, por lo que insisten en su cancelación.



Este viernes se cumple un mes de la suspensión de clases que ha generado que el nuevo ciclo escolar aún no comience, el cual estaba programado para el 20 de agosto.



Al respecto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) advirtió de la pérdida del semestre, debido a que de 18 semanas de clases, ya han pasado tres sin actividades académicas. Por ello, llamó a los estudiantes a reanudar el servicio educativo.



Por otra parte, un grupo de docentes de la Sección 22 del SNTE bloqueó la vía federal 190 Oaxaca-México, en inmediaciones de la comunidad de San Sebastián, Etla, para exigir reconstrucción de inmuebles dañados por los sismos.