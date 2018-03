Bloquean Michoacán y queman vehículos

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, informó que en la noche de este jueves ya se encuentran todos los tramos liberados en la entidad, luego de la movilización de presuntos grupos armados al servicio del crimen organizado en diferentes puntos del estado, donde incendiaron vehículos para bloquear las vías de comunicación.

De acuerdo al reporte preliminar el funcionario estatal indicó que hasta este momento tienen confirmada una veintena de vehículos siniestrados, resultado de esta jornada de violencia. En cuanto a la presunta detención de Gabino Sierra Santana, alias “El Tronado”, uno de los principales líderes del grupo criminal Los Viagras, el titular de la SSP reveló en entrevista que “logró escapar”.

¿Cuáles son las cifras oficiales que ustedes tienen en este momento?

Una veintena de vehículos. En cuanto a los municipios fue en Apatzingán, Uruapan, Los Reyes, Buenavista, en la Autopista Siglo 21 y en la de Pátzcuaro que va rumbo a Santa Clara del Cobre.

¿Ya avanzaron en los desbloqueos de carreteras?Ya está totalmente desbloqueado, todas la vías; estamos retirando algunos de los vehículos que nos incendiaron estos individuos, pero ya todo está desbloqueado. Está tranquilo el estado y esto no es otra cosa más que la reacción (criminal), porque nosotros en la nueva estrategia que nos hemos planteado es ya de ir directamente sobre objetivos prioritarios; vamos ya a la detención de los líderes de estos grupos delictivos y efectivamente, ellos por tratar de meter mucha inestabilidad, de crear mucha zozobra, vemos su forma de cómo operan: una o dos personas en una motocicleta, paran a un vehículo, de manera inmediata lo rocían de gasolina, lo prenden y en todos los puntos siempre llegó la Policía Michoacán.

¿Qué decir al respecto?

No vamos a bajar la guardia. La instrucción del gobernador Silvano Aureoles es ir por ellos. Ya tenemos patrullajes, operativos, filtros, en todas las regiones del estado y no vamos a bajar la guardia; si ya aceptamos golpes, vamos por ellos. Estamos reforzando y estamos ya yendo directamente por los puntos generadores de violencia; por los líderes de estas células delictivas plenamente ubicados y no vamos a parar hasta detenerlos.

¿Qué pasó con Gabino Sierra Santana?

Bueno, este…. logró escapar; los teníamos plenamente ubicados, que fue una de las cosas, fue cuando llegamos nosotros y efectivamente es cuando empiezan ellos (delincuentes) con la quema de vehículos, con acciones distractoras.

Se habla de que un familiar de Amado Carrillo Fuentes estaba dentro de este grupo que logra escapar del operativo ¿está confirmado?

Nuestras áreas de inteligencia están trabajando en ese aspecto; estamos muy coordinados con Sedena, con Policía Federal y más tarde tendremos una reunión para informar los avances, una evaluación de todo y con gusto comentaremos.

Permítame que insista, pero ¿sí detectaron en estas áreas de inteligencia, la presencia de un familiar directo de Amado Carrillo?

No quiero adelantar hechos. Quiero tener la información precisa. Pero lo que sí te puedo decir es que dentro de esta nueva estrategia que se ha planteado es la de ir directamente por estos líderes delincuenciales.

¿Cuántos tienen ubicados ustedes como principales objetivos criminales en este momento?

Tenemos unos 10-12, más o menos ubicados, de diferentes grupos y vamos sobre de ellos.

Es decir que ¿continúa este operativo?

Así es; de manera permanente.