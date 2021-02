Bloquean libramiento en demanda de agua

Hasta el lugar hicieron acto de presencia elementos de Seguridad Pública y Tránsito local para mantener el orden y encausar la vialidad hacia vías alternas ante largas filas que ya se formaban sobre el bulevar Portes Gil en sentido de sur a norte.

Residentes de la zona denunciaron que a pesar de no contar con el servicio de manera regular, mensualmente llegaban recibos de Comapa hasta por 300 pesos, otros vecinos indicaron que a pesar de que el organismo operador del agua presta el servicio a través de pipas, muchos de ellos no alcanzan a surtirse de agua debido a que viven en calles peatonales a las cuales no pueden ingresar los pesados vehículos.

"No queremos a ningún que se ande para presidente, no queremos a nadien, queremos agua, si no nos solucionan que no se paren en las puertas de nuestras casas para pedir el voto; queremos agua, tenemos pandemia, tenemos hijos ¿con qué nos vamos a cubrir si no nos podemos bañar bien?", dijo la señora María de la Luz Escobar, vecina del fraccionamiento Miguel Alemán; asimismo, acudieron residentes del fraccionamiento Santander y colonia Miguel Alemán.