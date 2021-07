Bloquean Libramiento Emilio Portes Gil para exigir servicio de agua en sus domicilios

Cd. Victoria, Tam.- Residentes de distintas colonias en esta capital se manifestaron demandando el servicio de agua potable en sus domicilios, pero fueron vecinos de la colonia La Esperanza quienes bloquearon el carril en sentido norte-sur del libramiento Emilio Portes Gil para llamar la atención de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

"Yo ya voy para cinco años, pero a mí nunca me ha llegado el agua... a los demás a veces les llega, pero a veces ya no les llega, yo vivo en la calle Porvenir", una ama de casa de la Esperanza indicó que desde hace dos semanas dejó de recibir el servicio a través de pipas, "nos dijo que ya no iba a venir porque ya tenemos agua, al menos conmigo no". Sin embargo, domicilios en las colonias Altavista y Simón Torres del mismo sector también padecen por este problema.