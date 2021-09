Bloquean Didis y Ubers avenidas de Tampico, Altamira y Victoria

En Tampico, frente a la calle Agua Dulce, sobre la Avenida Hidalgo los empleados de está modalidad de transporte señalaron que no se moverán hasta que las autoridades les den la cara.

Fueron alrededor de 30 personas las que se pusieron a lo ancho de los seis carriles sobre la calle Sauce esquina con avenida Hidalgo, donde se ubican las oficinas de la empresa Didi y pedir su apoyo ante esta problemática.

Los operadores de los vehículos particulares que trabajan para plataformas digitales fueron sorprendidos la mañana de este martes con un operativo sorpresa implementado por la oficina de Transporte Público local quien junto con la Policía Estatal y Tránsito así como Sedena procedieron a la revisión de documentos y al no tener estos permisos para prestar el servicio de taxi los decomisaron.

"Cómo le vamos a hacer, no tenemos trabajo, casi todo el año hemos estado sin trabajo por la pandemia, yo decidí trabajar en esto porque no hay otra opción, saqué el auto a crédito y lo estoy pagando, cómo le voy a hacer y luego los gastos de la casa", expresó Juan de Dios Pérez González, uno de los afectados.

Otros más dijeron que simplemente los pararon de manera brusca y les dijeron que se bajaran, les pidieron documentos de la unidad para después decomisarla.

"Que no tenemos permiso, que teníamos que traerlo pero no estábamos enterados de eso y nosotros confiando en la aplicación Didi que ellos se encargan de eso y ya vimos que no a final de cuentas salimos afectados", añadió otro de los afectados.

Aseguran que ellos tienen licencia de conducir, tarjeta de circulación y seguro del carro pero no permiso de gobierno del Estado.

Los afectados advirtieron que no se quitarían de la vialidad hasta que llegue alguna autoridad competente y les dé información "Transporte Público, no sabemos pero que nos digan de las unidades que nos quitaron porque no han dicho nada de las unidades. Pedimos que venga, que den la cara para saber qué va a proceder".

Más tarde los operadores de ese transporte se trasladaron a la Avenida de la Industria, justo frente a la empresa industrial KUO, en donde taparon ambos carriles también en protesta.

Largas filas de vehículos se formaron, tras este bloqueo de ambos carriles.

Se extiende a Tampico y Altamira

