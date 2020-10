Bloquean carretera al Puerto de Altamira

Altamira, Tam.- Con la exigencia de reparar los caminos dañados y resarcir daños al entorno ecológico, pobladores de Congregación Lomas del Real bloquearon el acceso norte al Puerto Industrial asegurando que no se retirarán hasta no tener una respuesta favorable.

Fue desde las 11:00 horas que una media centena de habitantes se postraron en medio de la carretera Bulevar de los Ríos, y no permitieron el acceso a ningún vehículo.

La delegada de la referida comunidad, Perla Saucedo, informó que la medida es porque una empresa privada está realizando trabajos en un terreno de la Administración Portuaria Integral de Altamira.

Señaló que los trabajos se realizan desde hace un mes, sin embargo con el paso de maquinaria pesada por la brecha que conduce a la comunidad, ésta se ha dañado sin que los responsables le den mantenimiento.

Indica que son unas 500 familias las afectadas con la vialidad destruida por la empresa a la cual identifican como "Marroquín", misma que realiza trabajos para la Administración Portuaria Integral de Altamira.

Mencionan los inconformes que la zona en donde están efectuando los trabajos, han sido completamente talados, por lo que consideran se trata de un ecocidio, "dejaron prácticamente un desierto".

Señalaron que no se retirarían hasta no ver una respuesta favorables de las autoridades, advirtiendo que estarían haciendo guardias para no retirarse del lugar.

Entre tanto, largas filas se formaron en la referida vialidad, por lo que muchos automovilistas prefirieron utilizar el acceso sur para poder salir y llegar al recinto portuario.