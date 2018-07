Bloquean acceso al Puente I de Nuevo Laredo

Con las nuevas entradas al puente 1, los trabajadores de las dependencias del edificio federal, deben de rodear hasta 20 cuadras para entrar a su oficina, debido a que su acceso ahora es por el bulevar o por la avenida Obregón, cuando anteriormente ingresaban a la calle 15 de junio por la avenida Ocampo.



"Le pedí chance a un tránsito y me sacó de la fila, por más que le dije que era trabajador, aun con uniforme y gafete, me dijo que él no tenía una bola mágica para adivinar quién si trabaja ahí y quién va a cruzar", comentó Javier Flores, trabajador de Migración.



Esta problemática, aseguran los empleados del lugar inició desde la supuesta remodelación del Centro Histórico, ya que desde ese entonces se vieron en la necesidad de rodear para llegar a tiempo a sus funciones.



"No sólo soy yo, somos más de 100 empleados y ya hemos pedido de favor nos dejen pasar, pero los del tránsito se portan muy déspotas, y es un dolor de cabeza todas las mañanas", dijo Flores.



Mientras que Diana Cristina Míreles, otra de las trabajadoras de las dependencias federales, quien vive por la colonia La Fe, señaló que su acceso es bajo el Puente Negro, pero con el trafico del carril sentri y por tratar de incorporarse a las filas impactó su vehículo ya dos ocasiones.



"No hay paso por las calles aledañas al puente, ya no podemos ingresar por la entrada que da a la 15 de junio, nuestro único acceso de entrada y salida es por el boulevard porque ya ni siquiera por el centro, esto nos afecta a los trabajadores del puente todos los días, el personal de migración ya ha chocado varias veces por falta de coordinación de tránsito, chocan a la altura de la Riva Palacio y ellos muy bonitos parados en la Obregón, viendo cómo chocan los automovilistas", mencionó Diana.



La falta de coordinación de los elementos de tránsito carece incluso a medio día, donde por medio de las fotografías se observa que ningún elemento de vialidad supervisaba el transitado crucero.