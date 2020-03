Bloquea y reporta a ´haters´

La cantante mexicana María José sabe que estar en el mundo de la música no es sencillo, pues además que buscar estar en el gusto musicales, también tiene que ignorar a aquellos "haters", que siempre critican lo que hace. "Me han dicho de todo, que si no les gusta como canto, que si no les gusta lo que canto, que si no les gusta cómo visto, que si no les gusta esto o aquello. He escuchado casi de todo en los años que llevo de carrera y con el tiempo vas aprendiendo", confesó en entrevista.

Con más de tres décadas en el escenario "La Josa" comenta que ha encontrado la fórmula para no enfrascarse en críticas de quien no conoce: "bloquear y reportar", las dos palabras (acciones) que la cantante utiliza para que su tranquilidad no se vea interrumpida.

LA SOLUCIÓN UN BOTÓN

"Una de las cosas que más he aprendido y me han ayudado a no volverme loca o tomarme las cosas tan personales ha sido saber callar a quien no quiero escuchar. ¿A qué me refiero?, estoy de acuerdo que todos tenemos derecho a creer y expresar lo que queremos y en ese mismo sentido yo también tengo mi derecho a escuchar o no escuchar cuando creo que son agresivos conmigo. Yo si veo que alguien es grosero simplemente los bloqueo, no tengo la necesidad de andar soportando o escuchando a nadie que se porta grosero conmigo. Entiendo que hay cosas que les puedan gustar o no gustar de mí, es normal, pero de ahí a aguantar ofensas, es algo distinto", detalló.

La cantante señaló que desde que inició su carrera musical, en los 90 junto al grupo Kabah, tuvo que lidiar con los comentarios positivos y negativos por igual, por ello considera que a su edad y con su carrera pocos son los comentarios que podrían desestabilizar su tranquilidad. "Claro que hay comentarios que te afectan, uno no es de palo, pero aprendes a alejar esos malos comentarios o aquellos mal intencionados. Por fortuna hoy, así como el público puede estar más cerca de uno, también uno puede alejar a quien no quiere cerca. Prefiero ante todo mi tranquilidad emocional.