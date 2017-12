Bloquea sistema SAT a los no mayores de edad

Río Bravo, Tam.- No obstante que el módulo fiscal ha venido prestando el servicio de expedición de RFC para que ciudadanos puedan realizar diversos trámites, los menores de edad que requieren la homoclave, no pueden tramitarla en Río Bravo, debido a que el sistema bloquea quienes no tienen la mayoría de edad.



Los padres de estos menores, tienen que acudir a las oficinas de Reynosa del Sistema de Administración Tributaría (SAT), para obtener el RFC, lo quen implica varias horas de tiempo y gasto adicional de recursos, además de que al regreso, en ocasiones la dependencia para la cual necesitan la homoclave, ya se encuentra cerrada, como sucede en el caso de la tramitación de licencias.

Ante el SAT, el menor deber presentar:

-Identificación como estudiante o credencial del INE si se la extendieron a los 17 años

-CURP

-Acta de nacimiento

-Credencial del INE de los padres

La responsable del módulo, Alejandra Torres Euresti, precisó que los menores y sus padres, deben llenar un formato que varía si los padres acompañan al menor o si el menor va solo ante el SAT, los cuales se entregan en ese módulo.