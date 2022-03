Bloque negro golpea con bates y mazos las vallas de Palacio Nacional

El grupo conformado por más de 50 mujeres resiste a la respuesta de los cuerpos antimotines de la Marina y la Guardia Nacional, quienes rocían a las manifestantes gas de extintores.

Policía de la CDMX recibe con gas pimienta a mujeres que se acercan a las vallas que protegen Palacio Nacional. #8M2022#Latinus #InformaciónParaTi https://t.co/vUQThMJLzH pic.twitter.com/olqB6FabG1 — Latinus (@latinus_us) March 8, 2022

Cuerpos antimotines de la Marina llegan a Palacio Nacional

Decenas de mujeres de los cuerpos antimotines de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN) llegaron esta tarde a Palacio Nacional para reforzar la valla metálica de cerca de tres metros que fue instalada ayer por la noche por las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer.

A las 15:15 horas de este martes, las mujeres de la Guardia Nacional ingresaron por la calle Corregidora para instalarse al frente de Palacio Nacional, residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Minutos más tarde, por la calle Moneda, ingresaron las marinas.

Las mujeres de los dos cuerpos de seguridad federal portan equipo táctico y escudos, además de extintores.

En la primera línea se encuentran las mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la segunda fila fueron ubicados los de la Guardia Nacional y junto a la pared de Palacio Nacional, los elementos antimotines de la Marina.

Este lunes se observó al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, supervisar personalmente la instalación de estas vallas metálicas.

Acompañado por varios militares y elementos de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el comandante de la Guardia Nacional recorrió el frente del recinto histórico en donde se le informó el avance de la instalación de estas vallas.

Contingentes marchan por el 8M en la CDMX

Minutos antes de las 16:00 horas de este martes, partieron diversos contingentes de mujeres en marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Con pancartas y diversas consignas, miles de jóvenes y adultas caminan sobre Paseo de la Reforma, con el acompañamiento de personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"No somos una, no somos 100 pinche gobierno cuéntanos bien". "Señor, señora no sea indiferente se matan a mujeres en la cara de la gente". "Mujer escucha esta es tu lucha", son algunas de las consignas que las mujeres gritan durante el trayecto.

Entre los contingentes sobresalen decenas de estudiantes y profesionistas con el característico pañuelo verde.