Blindará la Sedesol programas sociales

Cd. Victoria, Tam.- La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Tamaulipas, María de Lourdes Flores Montemayor, aseguró que los programas sociales que son operados a través de dicha dependencia federal habrán de quedar blindados previo al inicio de las campañas electorales el próximo año no obstante todavía falta por definir la manera en que estos habrán de operar para no afectar a los beneficiarios.

“Los programas sociales siempre se han blindado, es importante que se considere que en esta administración desde el 2013 que a nosotros nos ha tocado siempre ha habido un proceso electoral, este es el primer año que no hay”.

Los programas sociales que son operados directamente por Sedesol y oficinas afines son Seguro de Vida para Madres Jefas de Familia, 3x1 para Migrantes, Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, 65 y Más, Programa de Empleo Temporal, Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, Programa de Estancias Infantiles, Programa de Opciones Productivas, Oportunidades, Programa de Apoyo Alimentario, Programa de Coinversión Social, Atención a Instancias de Mujeres, Diconsa, Liconsa, y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

Flores Montemayor aclaró que eso se establece mediante un comité en el que forman parte la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la FEPADE, los órganos internos de control, y los propios comités de la Contraloría Social, “que también la misma población sean nuestros auditores”.

Recordó que en algunas ocasiones el blindaje electoral consiste en no hacer entrega de ningún programa a sus beneficiados y en otras ocasiones en diferir las fechas de las entregas con el fin de que estas no coincidan con el período de campañas, “todavía no nos definen cuáles van a ser las reglas para el 2018 pero lo que establezcan nosotros nos acatamos a derecho”.