Blindan rodaje

Nueva York, EU.- La octava y última temporada de Game of Thrones (Juego de Tronos) se mantiene bajo absoluto secreto, y es que desde HBO se han encargado de que así sea. Así lo ha revelado el director David Nutter, apuntando a que la producción de este año ha alcanzado una seguridad al nivel de la "Gestapo".



"Bueno, a veces había paparazzi en lugares asombrosos, en grúas de construcción y en todo tipo de lugares locos, para tratar de obtener un vistazo", dijo Nutter en una entrevista al Huffington Post. "Estaban por todas partes, en todas partes, tratando de saber lo que estaba sucediendo".

"Fue una situación en la que no había papeles en el set, ese tipo de cosas", continuó. "Querían asegurarse de que nadie supiera lo que estaba sucediendo. Básicamente, lo llevaron a un punto en que parecía la Gestapo. Era difícil obtener respuestas", relató.

Aún así, Nutter es uno de los privilegiados que sabe todo acerca del final de la serie de David Benioff y D.B.

Oh si. Oh, sí, por supuesto", confirmó Nutter cuando le preguntaron si sabía qué escenas del rodaje no llegarán al montaje final.

Ya el pasado julio, la actriz Sophie Turner reveló algunos de los trucos que usaban en el rodaje para mantener el secreto a salvo.

En declaraciones a Digital Spy, Turner detalló dichas medidas, como el uso de nombres falsos para los actores o incluso cambiar aleatoriamente los nombres de los personajes. Estos cambiaban diariamente, así que era imposible —incluso para la propia actriz— saber con quién iba a rodar hasta el mismo día.

Por el momento, parece que las medidas de seguridad están dando sus frutos y apenas se conocen detalles sobre el futuro de Poniente.

La octava y última temporada de la serie no verá la luz hasta abril de 2019.