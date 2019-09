Blindan Bellas Artes tras caso Naasón

Cd. de México.

El Palacio de Bellas Artes, que cumplirá 85 años el domingo, ya tiene listo un nuevo reglamento que busca erradicar la posibilidad de que hagan uso del recinto líderes religiosos o políticos disfrazando eventos afines a sus intereses como asuntos culturales.



El documento, que la Secretaría de Cultura ya presentó para su aprobación a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), responde al engaño orquestado en mayo pasado por el senador Rogelio Israel Zamora para homenajear en la sala principal a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, detenido en Estados Unidos por delitos sexuales.



"Queda prohibido el uso del Palacio para funciones, espectáculos, presentaciones, exposiciones o conciertos que tengan entre sus finalidades el proselitismo político, turístico, actos de carácter religioso, de negocios o festejos particulares, incluyendo aquellos que se realicen en espacios internos y externos", dice el nuevo Artículo 13.



El reglamento vigente, publicado en 1944, y que lleva sin modificarse 74 años, no establece explícitamente qué tipo de eventos están prohibidos, sobre todos los disfrazados de culturales.



El pasado 15 de mayo, a partir de una solicitud de Zamora, senador pevemista y miembro de la Luz del Mundo, Naasón, el llamado "Apóstol de Jesucristo", celebró en el recinto su jubileo con un concierto de ópera que fue aprobado, a partir de verdades a medias, por INBA.



Apenas unas semanas después del evento, el líder religioso, cuyo rostro apareció en los programas de mano del homenaje, junto al logo del Instituto, fue detenido en Los Ángeles, California, acusado de pornografía infantil, trata de personas y abuso sexual.



El nuevo reglamento crea también, en respuesta, la figura del Consejo de Programación, cuya tarea es analizar las solicitudes externas para hacer uso del Palacio y revisar el programa anual de sus espacios internos y externos.



El consejo se integrará por dos representantes de la SC, la titular del INBA, la subdirectora general del INBA, la Gerencia del Palacio, la Directora de Difusión y Relaciones Públicas y los titulares de las Coordinaciones Nacionales de Teatro, Música, Ópera, Danza, Literatura, Artes Visuales y Arquitectura.



Con ello se busca superar a la obsoleta Comisión de Música y Teatro, supuestamente integrada, hasta hoy, por funcionarios cuyos puestos ya no existen, como el Director General de Educación Estética de la SEP y el Jefe del Departamento del Distrito Federal.



En los últimos años, Bellas Artes ha sido objeto de polémica por la laxitud con la que sus instalaciones son arrendadas, y por cifras ínfimas, a particulares (REFORMA, 06/02/2017), como el concierto privado que ofreció el cantante Mijares en 2016, y por el que rentó la sala principal por 400 mil pesos.



Ahora, para poder realizar programas privados, se tendría que pedir permiso con 120 días de anticipación a través de una solicitud que pasaría a la revisión del consejo.



Hasta hoy, para una fecha única en Bellas Artes, el plazo mínimo es de 15 días de anticipación, apremio que aprovechó Zamora para cumplir con el homenaje al líder de su congregación.



Dicho concierto, que contó con la presencia de políticos morenistas como el diputado Sergio Mayer y el senador Martí Batres, fue transmitido en vivo en las pantallas exteriores de Bellas Artes y en la ciudad de Guadalajara, donde La Luz de Mundo tiene uno de sus bastiones.



En el reglamento propuesto, se regulan también las transmisiones, que son causal de cancelación total del evento si no siguen los parámetros establecidos por el INBA.



Y, asimismo, se fortalece la supervisión de la propaganda y programas de mano de los eventos para evitar que, como sucedió con Naasón -cuyo sello por el jubileo apareció en el programa-, se haga mal uso de imágenes institucionales.



Además, por primera vez, el reglamento, establece lineamientos explícitos para las audiencias, quienes no pueden ingresar en estado de ebriedad o bajo la influencia de cualquier sustancia tóxica, no pueden tomar fotografías o videos y no podrán ingresar a la sala iniciado el espectáculo.



También se regulan a los patrocinadores, que no podrán ser productos comerciales que "induzcan a vicios o dependencias" u organizaciones que persigan fines políticos y religiosos.



Una vez aprobado por la Conamer, el documento pasaría a la Consejería Jurídica de la Presidencia y después sería promulgado.