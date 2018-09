Blanquean Filis a Mets

Filadelfia, E.U.

El relevista mexicano Víctor Arano participó con los tres outs de la séptima entrada en el partido en que su equipo, Filis de Filadelfia, se impuso por blanqueda de 4-0 a Mets de Nueva York, por la temporada regular en las Ligas Mayores de Beisbol.

El abridor derecho Zach Eflin se mantuvo en el montículo durante cinco entradas, con una extraordinaria bola de tres hits, tres bases por bolas y nueve ponches, y fue el ganador para llegar a 11 victorias.

Después continuó el zurdo venezolano Luis Armando Avilán, quien no recibió imprables, no dio base por bolas y no panchó a nadie, para salir ileso.

El serpentinero derecho de Cosamaloapan, Veracruz, llegó a la lomita de las responsabilidades para la séptima entrada, en la que obligó a Austin Jackson, Tomás Nido y Dominic Smith a dar rodado de out. El mexicano se mantuvo para la octava, pero fue recibido por Amed Rosario con sencillo y por ello salió del juego.

Filis fue muy oportuno a la ofensiva, con jonrón de Rhys Hoskins, su 32 de la campaña, en la primera entrada; luego Odubel Herrera dio su "bambinazo" 22 con Wilson Ramos por delante, en la cuarta, y José Bautista pegó doblete para enviar al plato a Carlos Santana, en la quinta.

(Notimex)

