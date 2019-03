Blanca Guerra no pierde la esperanza de volver al cine

Guadalajara.

Aunque su carrera artística la ha desarrollado principalmente en cine, a través de grandes producciones, hace 10 años que Blanca Guerra no es llamada a participar en alguna producción, pero no pierde la esperanza de volver.

"Lloraba en los rincones porque no me llamaban para hacer cine pese a que fueran breves apariciones, pero no pierdo la esperanza de retomarlo en proyectos más grandes", expresó la actriz que celebra 40 años de trayectoria.

"Encontrar tu vocación es abrirte a la posibilidad de ser muy feliz", dijo durante la master class que ofreció en la 34 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y la presentación del libro "Blanca Guerra, apuntes de Guerra", de Roberto Fiesco.

Habló de su relación laboral y amistosa con personalidades como Luis Mandoki, Alejandro Jodorowsky y el cantante Vicente Fernández.

El académico mexicano Héctor Mendoza, rememoró Guerra, fue su mentor y le enseñó a comprometerse con los proyectos que se le presentaban.

"No necesito ser experta en técnica cinematográfica para hacer un buen trabajo", dijo la homenajeada con el Mayahuel de Plata.

Compartió que hasta que alcanzó la cima de su carrera fue que pudo vivir de su profesión y empezar a posicionarse.

"Hubo muchos momentos en los que estando frente a una cámara me ponía nerviosa. Le dediqué tiempo a mi carrera, pero nunca descuidé mi vida personal", sostuvo Blanca Guerra, quien ha participado en más de 80 filmes.