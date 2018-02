¡Blac Chyna en escándalo!

Cd. de México.- Blac Chyna ¡está en medio del escándalo!



Un video sexual de la ex de Rob Kardashian fue difundido a través de Twitter por una cuenta anónima.



En el clip, la ex stripper aparece desnuda practicándole sexo oral a un desconocido.



Mechie, ex pareja de Chyna, se identificó, a través de su representante, como el protagonista masculino del clip, informó TMZ.



Mechie afirmó que grabó el video en julio pasado, con el celular de ella, por lo que no tenía una copia de la grabación y desconoce cómo se filtró.



El ex de Chyna dijo que planea ir a la Policía y encontrar al culpable.



Hace unos meses, Rob Kardashian publicó en la red social fotos de Chyna desnuda, como venganza por su separación.



Kardashina y Chyna tienen una hija de un año, pero se separaron en agosto del año pasado.