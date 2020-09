Bipolar y discriminada...

Selena Gomez vivió discriminación por ser latina, se sintió presionada para mostrar más piel una vez que dejó Disney, y admite que hoy se siente tranquila con su trastorno bipolar.

En una entrevista con la revista Allure, la cantante contó que cuando era pequeña tuvo dos experiencias discriminatorias que la marcaron, ambas junto a su padre Ricardo Gomez, de ascendencia mexicana".

TÉRMINO DESPECTIVO

"Usaron un término despectivo para referirse a él, y recuerdo que solo me dijo: ´no digas ni hagas nada´", dijo la cantante.

La vivencia fue tan fuerte que la impulsó a producir Living Undocumented, un documental para Netflix que cuenta historias de inmigrantes indocumentados y lo que tienen que vivir debido a las políticas migratorias de Estados Unidos.

"Me hizo enojar. Sabía que me tocaba de muchas maneras. Mucha de mi familia era inmigrante y crearon una vida aquí", expresó.

"Estoy orgullosa de esa parte de mí, pero ver lo que pasaban esas familias me hizo sentir impotente, completamente asqueada y frustrada, y quería hacer algo que hiciera que la gente se sintiera incómoda, que forzara a la ente a ver algo que quizá no quieren ver o no entienden".

PRESIÓN A SEXUALIZARSE

La intérprete de "Rare" también reveló que después de ser una estrella Disney, empresa a la que agradece su crecimiento como actriz, se sintió presionada para sexualizarse en sus videos.

"Hice cosas que no me representaban. Hubo mayor presión de lucir más adulta en mi álbum Revival. Sentí la necesidad de mostrar más piel y creo que no era esa persona", agregó.

La originaria de Texas, quien hace meses dio a conocer que padece trastorno bipolar, dijo que aún trata de procesar su diagnóstico, pero desde una perspectiva abierta y transparente.

"Siempre había tenido muchas emociones diferentes y no sabía cómo controlarlas bien. Fue complicado, pero creo que estoy feliz de entender.

"Una vez que supe más sobre mí, estaba orgullosa. También me sentí cómoda de saber que no estaba sola y que iba a superar esto. Siempre me apasionará y es algo (la salud mental) de lo que seguiré hablando".

ESCRUTINIO PÚBLICO

La ex de Justin Bieber no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre el escrutinio público al que ha sido objeto como figura pública, sobre cómo su peso fluctúa por los medicamentos que consume para controlar el lupus que padece y de su nueva línea de cosméticos, Rare Beauty.