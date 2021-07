BioNTech utilizará tecnología de ARNm contra la malaria

La empresa con sede en Alemania, que desarrolló una vacuna pionera contra el coronavirus junto con su socio estadounidense Pfizer, pretende comenzar los ensayos clínicos de una "vacuna segura y muy eficaz contra la malaria" a finales del próximo año.

"Estamos trabajando en el VIH y la tuberculosis; la malaria es la tercera gran enfermedad con una enorme necesidad médica no cubierta", dijo el director ejecutivo de BioNTech, Ugur Sahin, a The Associated Press. "Tiene un elevado número de personas que se infectan cada año y de pacientes que mueren. Es una enfermedad particularmente grave con una alta tasa de mortalidad en niños pequeños".