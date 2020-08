Billie Eilish lanza su nuevo ´single´

En el confinamiento, Billie Eilish ha producido nueva música. La artista estadounidense vuelve con el single My Future, tras la publicación en 2019 del disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y de la canción oficial de la nueva película de James Bond: No Time To Die. Y todo esto con solo 18 años. "Escribimos el tema al comienzo de la cuarentena. Es una canción que es realmente muy personal y especial para mí. Cuando la escribimos, me sentía esperanzada, emocionada, viviendo un momento de autoreflexión y crecimiento personal. Recientemente, también ha adquirido un nuevo significado en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo ahora. Espero que todos puedan encontrar su propio significado", dijo Eilish.

Este año comenzó para Eilish con cinco premios Grammy. En febrero, se subió al escenario de los Oscar para interpretar Yesterday de los Beatles. Sin embargo, la pandemia le obligó a aplazar su gira mundial y a volcarse nuevamente en la composición. Por esa razón, decidió compartir el cortometraje Not My Responsibility, una denuncia contra el body shaming y cualquier tipo de violencia psicológica sobre el cuerpo de una persona.