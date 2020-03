Billete verde se vende en 23.50

Luego de que el dólar estadounidense se cotizará por encima de los 25 pesos con 50 centavos a la venta en las casas de cambio de Reynosa, ayer disminuyó 2 pesos, al ubicarse en los 23 pesos con 50 centavos.

Estas variaciones son aprovechadas por quienes dependen o se interesan de la moneda, aunque a la compra se mantiene a los 19 pesos por unidad, una diferencia de 4 pesos en comparación a la venta.

ANTECEDENTES...

Al concluir la primera quincena de este mes el dólar comenzó a ganar terreno frente al peso mexicano, pasando de los 19 pesos, a los 20, 21, 22, así sucesivamente hasta llegar a los 25 pesos con 50 centavos el pasado 23 de marzo.

La alta cotización no paso desapercibida por los negocios ni por las cadenas comerciales que aceptan al dólar en sus pagos, ya que de los 18 pesos por unidad llegó hasta 22 pesos. "Vine a hacer unas compras y pregunté cuánto tomaban el dólar, me dijeron que en 22, no lo pensé pague con algunos dólares que tenía ahí, me conviene porque incluso está mejor que en las casas de cambio", mencionó Edgar, cliente de un comercio.

Por lo pronto a nivel federal continúa la expectativa de la cotización del dólar.