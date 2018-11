Bill Cosby vende cuadro y obtiene préstamo por colección de arte

Bill Cosby y su esposa Camille vendieron en privado una pintura icónica de Thomas Hart Benton llamada "Going West", a principios de este año, según los propietarios de las galerías que participaron en el acuerdo.

Camille Cosby también ofreció otra pintura de Benton, "The Instruction", como garantía de un préstamo de una firma de finanzas de arte dirigida por Asher Edelman, según un documento regulatorio de septiembre. Edelman confirmó el préstamo.



A partir de finales de la década de 1960, la pareja acumuló la colección más importante en manos de una familia afroamericana, escribió David Driskell, su ex curador, en un libro titulado El Otro Lado del Color.



Adquirieron al menos 300 obras tanto de artistas como de Renoir, Rembrandt, Picasso y Matisse.



Andrew Wyatt, un portavoz de los Cosby, dijo que no había estado al tanto de su venta de arte y declinó hacer comentarios. En septiembre, Bill Cosby fue condenado a entre tres y 10 años de prisión por agresión sexual.



La familia compró gran parte de su colección cuando estaba infravalorada y desde entonces muchas de las obras han subido de valor, dijo Buck Kiechel, dueño de una galería de arte en Lincoln, Nebraska. Kiechel, cuyas especialidades incluyen obras de Benton, dijo que "Going West" es posiblemente la mejor pintura estadounidense de la década de 1920, que no fue pintada por Edward Hopper.



Los Cosby vendieron "Going West" durante la primera mitad de este año, según Chris Morse y Clay Surovek, dueños de la galería. El comprador, a quien se negaron a identificar, puso la obra en venta en la Galería Granary de Morse en Martha's Vineyard, Massachusetts, donde Benton pasó sus veranos durante muchas décadas. Ahora está en la galería de Surovek en Palm Beach, Florida, para una próxima exposición sobre el artista.



Kiechel estimó que "Going West" y "The Instruction" tienen un valor de mercado combinado de entre 12 14 millones de dólares.



Cosby, de 81 años, alcanzó la fama con El Show de Bill Cosby, que alguna vez fue el programa de televisión más popular en EU.



También apareció en comerciales de Coca-Cola, de postres Jell-O y de películas Kodak.



Parte de la colección de los Cosbys fue cedida al Museo Nacional de Arte Africano del Smithsonian hace varios años, generando controversia para la institución de Washington al tiempo que aumentaban las acusaciones contra el actor.



Unas 60 mujeres presentaron denuncias por conducta sexual indebida de parte del excomediante, que él ha negado.