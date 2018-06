Bill Clinton habla del escándalo de Monica Lewinsky

Han pasado veinte años desde que se hiciera público el llamado escándalo Lewinsky, pero desde entonces hay ciertas cosas que parecen no haber cambiado, ni siquiera gracias a movimientos como el Me Too o el Time's Up en pro de las mujeres. Al menos no parece haber cambiado la actitud del coprotagonista del escándalo, el expresidente de EE UU Bill Clinton, que dos décadas después sigue asegurando que hizo "lo correcto".

Corría 1998 cuando una entonces empleada de la Casa Blanca, Monica Lewinsky, relató que tuvo relaciones sexuales con el presidente durante al menos nueve ocasiones. Él quiso desmentirlo pero tuvo que acabar declarando bajo juramento por obstrucción a la justicia y perjurio al haber negado la aventura. Años después, Lewinsky ha seguido asegurando que se arrepiente "profundamente" de lo ocurrido.

Ahora Clinton ha vuelto a hablar sobre el asunto, pero sigue insistiendo en que su actitud siempre fue la correcta. La conversación ha tenido lugar en el programa Today de NBC, junto al presentador Craig Melvin. Allí acudió a hablar de su novela, escrita junto a James Patterson, El presidente ha desaparecido, y la cuestión de Lewinsky volvió a salir a la luz. Así, aseguró que "si los hechos fueran los mismos, no actuaría de forma diferente" a cómo hizo la vez anterior.

Melvin le pregunta al expresidente y esposo de Hillary Clinton: "Entonces, ¿no te disculpaste con ella?", en referencia a Lewinsky, a lo que Clinton respondió "No he hablado con ella". Melvin replica: "¿Crees que le debes una disculpa?", y Clinton remacha: "No. Nunca he vuelto a hablar con ella, pero dije públicamente en más de una ocasión que lo sentía".

"Muchos hechos han sido convenientemente omitidos para hacer que la historia funcionara", aseguró, afirmando que desde que fue gobernador en los años ochenta y también cuando salió de la Casa Blanca ha tenido a multitud de mujeres en su equipo. También citó las "alegaciones serias contra el actual ocupante del Despacho Oval de las que sus votantes no parecen preocuparse", en relación a los escándalos que salpican al actual presidente Trump.

"Creo que hice lo correcto. Defendí la Constitución", argumentó el expresidente. que aseguró que hace 20 años "dos de cada tres estadounidenses" se pusieron de su lado, que pasó buena parte de la entrevista realizando alegaciones sobre sí mismo y sobre aquella época que sobre el libro del que iba a hablar y posicionándose.

En un artículo publicado por Lewinsky en la edición estadounidense de Vanity Fair el pasado mes de marzo, la ahora diseñadora se planteaba si había existido "abuso de autoridad" por parte de su entonces superior: "Empiezo a considerar la idea de que, en tales circunstancias, la idea del consentimiento podría ser discutible".