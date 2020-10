'Big Brother´ fiscal, va SAT casa por casa

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) contempla endurecer las medidas de vigilancia de domicilios o el uso de huellas dactilares, iris y rostro de los contribuyentes además de las sanciones a empresas factureras para el año 2021.

De acuerdo con información consultada en la Iniciativa de Ley de Ingresos del año 2021 presentada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, en el tema de recaudación de impuestos se contempla hacer cambios para incrementar el pago y la vigilancia de las autoridades hacendarias.

Una de las modificaciones es la verificación de datos de identidad para la entrega de la firma electrónica avanzada, documento que se usa para expedir facturas, en donde se recabarán datos como huellas digitales, iris y datos biométricos del rostro.

En el área de empresas "fantasma", la propuesta para el próximo año es la restricción temporal del sello digital de empresas calificadas como factureras, las cuales emiten documentos para que empresas o particulares realicen deducciones en el pago de impuestos.

Para los saldos a favor, lo cual es un procedimiento en el cual las personas pueden recibir recursos del SAT de impuestos que no debieron ser cobrados, la propuesta emitida por el Ejecutivo federal indica que el contribuyente que no sea localizado en su domicilio no se le devolverán los impuestos.

La propuesta presentada ante el Congreso de la Unión busca que el personal del SAT pueda usar cámaras fotográficas o de video para grabar el domicilio del contribuyente para hacer uso de las imágenes o videos como constancia de bienes.

CAMBIOS A LA LEY

Los cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta proponen que, si una donataria autorizada recibe más del 50 por ciento de sus ingresos por concepto de actividades no vinculadas con su objeto social, perderá su autorización.

Para el IVA se refuerza la vigilancia en las compras por Internet, donde los bienes usados que se compren a través de páginas de Internet deberán pagar el IVA, en caso de que los prestadores de servicios no cumplan con las obligaciones fiscales se propone bloquear el acceso a Internet de sus servicios.

En el caso del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se propone el establecimiento de un esquema de cuotas complementarias aplicable a los combustibles automotrices (diésel y gasolina), lo que podría implicar una tasa adicional o sobretasa.