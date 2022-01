¡Bienvenidos al Año del Tigre de Agua!

Alessandro Michele, director creativo de Gucci, se distingue por tener una afición a este enigmático animal, utilizándolo como motivo en muchas de sus colecciones. Para unirse a esta celebración diseñó una cápsula completa para damas y caballeros. La firma reinterpretó algunos de sus archivos de los años 60 y los transformó en propuestas "ready to wear" ideales para el día a día, destacando estampados que combinan su icónico monograma GG y coloridos fondos florales.

¡VIVE AL ESTILO SALVAJE! Por otra parte, Kenzo lanzó "The Year of The Tiger", una colección que incluye sudaderas, cazadoras, "bomber jackets", playeras, camisas, faldas y accesorios como "bucket hats", gorras, bolsos tipo "clutch", mochilas, llaveros y fundas para celular. La firma de raíces japonesas se caracteriza por su logo de tigre, el cual representa a la naturaleza como fuente de inspiración de la marca, razón por la cual se unió con WWF (World Wild Life) para duplicar esfuerzos para proteger a los tigres salvajes. Esta alianza también busca mejorar la huella ecológica de la moda, mejorando sus cadenas de suministro de algodón con procesos sustentables y amigables con el medio ambiente.