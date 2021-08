Bienvenido,#Covid

Entrevistado sobre si se contempla la re instalación de ese tipo de vigilancia en salud para quienes ingresan a esta fronteriza municipalidad, Adalberto Elizondo Rivera, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a nivel local, dijo que efectivamente, no habrá actividad en ese renglón en los cruces que unen a Reynosa con ciudades del sur del estado de Texas , al menos por lo pronto.

Hasta ayer lunes 23 de agosto, autoridades de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Reynosa no habían recibido instrucción alguna del Comité de Seguridad en Salud de Tamaulipas para la reinstalación de los filtros de Salud en los puentes internacionales de esta fronteriza ciudad a pesar de que esta ciudad, por aumento en contagios y defunciones por Covid -19, está actualmente en semáforo naranja y Tamaulipas en rojo.

Hasta hoy no tenemos indicación alguna para restablecer los filtros sanitarios en puentes internacionales de Reynosa". Adalberto Elizondo, Comisionado de COEPRIS

Entrevistado sobre si se contempla la re instalación de ese tipo de vigilancia en salud para quienes ingresan a esta fronteriza municipalidad, Adalberto Elizondo Rivera, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a nivel local, dijo que efectivamente, no habrá actividad en ese renglón en los cruces que unen a Reynosa con ciudades del sur del estado de Texas, al menos por lo pronto.

Hasta el día de ayer, en Texas se habían registrado 3 millones 460 mil casos de Covid y 55 mil 450 defunciones, por lo que la internación de residentes del Valle de Texas hacia Reynosa y el resto de la frontera representan un alto riesgo de contagios.

Los filtros sanitarios que se instalaron en su momento en el Reynosa-Hidalgo y en el Reynosa-Mission y que fueron retirados a finales de mayo, tenían como objetivo verificar que las personas provenientes de lado americano no presentaran algún síntoma de Coronavirus.

Interrogado sobre cuántas personas o vehículos fueron retornados a su país de origen por incumplir con el protocolo de Salud o por no atender el programa No Circula, indicó no tener el dato en la mente pero sí asegura que la oficina cuenta con ellos.

Al preguntársele si el hecho de que ingresen residentes de lado estadounidense o personas que viven aquí pero que trabajan en ciudades texanas, no constituyen riesgo para la salud de los habitantes de Reynosa, dijo no tener opinión al respecto.

DIFÍCIL LOGISTICA

Al retomar el tema de los filtros sanitarios en puentes internacionales, hizo ver que fueron retirados porque se dificultaba atenderlos por el asunto de los horarios en el cruce Reynosa-Hidalgo pues se requería suficiente personal y ya no se disponía de los elementos necesarios para ello y además que la logística era complicada.

En el caso del Reynosa-Pharr, sencillamente no se daban las condiciones para establecerlos en ese lugar.

En resumen, a pesar de que Reynosa está en estos momentos en semáforo naranja por el incremento de contagios de Covid-19 y Tamaulipas en rojo por la misma situación así como por reportarse más defunciones de personas, seguirán sin filtros sanitarios en sus cruces que conectan con Estados Unidos de Norteamérica.

HASTA 700

Como antecedente, el pasado mes de diciembre un promedio de hasta 700 autos de ciudadanos procedentes de Estados Unidos eran retornados en los puentes nacionales por personal de Salud de Tamaulipas, por no realizar viajes esenciales.

En esa ocasión, el Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Óscar Luis Terán Lara, señaló que en la frontera de Estados Unidos con Tamaulipas se reinstalaron 10 filtros sanitarios.

Las revisiones de bioseguridad, que fueron reforzadas tras el inicio de la temporada fuerte del arribo de paisanos, se realizan en los puentes internacionales de Nuevo Laredo, Guerrero, Camargo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo y Matamoros.

Terán detalló que un total de 720 servidores públicos de la Coepris reforzaron la vigilancia sanitaria en la frontera y a nivel estatal.

Precisó que el operativo sanitario fue derivado del decreto que busca prevenir la proliferación de los contagios en Tamaulipas, con motivo de las fiestas de fin de año y las compras de la temporada por la derrama de los aguinaldos.

FRONTERA LIBRE A LOS VISITANTES

Los filtros sanitarios en los cruces binacionales de Reynosa-Hidalgo y Reynosa-Mission y que fueron retirados a finales de mayo, tenían como objetivo verificar que las personas provenientes de lado estadounidense no presentaran algún síntoma de Coronavirus.

A pesar de que Reynosa está en estos momentos en semáforo naranja por el incremento de contagios de Covid-19 y Tamaulipas en rojo por la misma situación así como por reportarse más defunciones de personas, seguirán sin filtros sanitarios en sus cruces que conectan con Estados Unidos de Norteamérica.

Los residentes de lado estadounidense tienen vía libre para ingresar a Reynosa sin aplicar los protocolos sanitarios.