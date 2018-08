Bienvenido a las ´tinieblas´

viviana.cervantes@hotmail.com

A turistas y locales que llegan a Reynosa durante la noche por el Puente Internacional Pharr los recibe una ciudad a oscuras, pese a que existen lámparas en todo el trayecto éstas no se encienden.

La falla en las luminarias provoca que los automovilistas excedan los límites de velocidad, generando tensión en el cruce, considerado el principal para comerciantes de Estados Unidos y México.

Las familias se han visto obligadas a improvisar medidas para llegar con bien a casa."Cuando vamos de compras o a comer al otro lado procuramos irnos temprano porque ya sabemos que para las 9 esto se vuelve una boca de lobo, aparte de que no ves nada te expones a muchos peligros", expresó Martha, una conductora.

La vialidad conecta a puntos como la Carretera Libre a Río Bravo, el Blvd. Luis Donaldo Colosio y la zona industrial.

Miguel es un automovilista que por lo menos una vez por semana atraviesa por la oscuridad luego de visitar a sus familiares."Nosotros vivimos en Villa Diamante muy cerca del aeropuerto y es normal que mi esposa o mis hijos se quieran quedar más tiempo visitando a la familia pero cuando regresamos yo no freno, le doy lo más rápido que puedo hasta ya ver algo de iluminación".

"Si están ahí porqué no las prenden".

Al entrar a esta ciudad fronteriza hay un par de tiendas y centros que se han visto afectados en sus ventas, Andrés Martínez es un trabajador que aseguró que el problema comenzó hace un par de meses. "Siempre había estado por aquí peligroso por distintas situaciones pero desde febrero o marzo las lámparas fallaron, no entendemos si están ahí porqué no las prenden, eso nos preocupa mucho porque no se ve nada, si no fuera porque los conductores ponen las luces altas no sé cómo llegarían".

De lado mexicano, antes de ingresar a la ciudad existe una línea divisoria conocida como cola de cocodrilo para el transporte privado y de carga que es separado por una señalización maltratada, de no verlo, los conductores chocarían con un muro de concreto.