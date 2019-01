¡BIENVENIDO ´TATA´!

Ciudad de México

Las promesas incumplidas pueden romper un corazón. Quizá por eso, el argentino Gerardo "Tata" Martino no se comprometió a guiar a México al añorado destino donde nunca ha llegado en Copas del Mundo jugadas fuera del país: un quinto partido.

Martino, que dirigió a Lionel Messi en el Barcelona y la selección de Argentina, fue presentado ayer lunes como nuevo técnico de México para el próximo ciclo mundialista, pero lejos de caer en la sencilla trampa de prometer un objetivo que por ahora luce lejano, subrayó que lo que aspira a corto plazo es que México juegue mejor.

Así de simple.

"El armar una selección que realmente juegue bien nos va a acercar a las metas que todo estamos buscando. Si me preguntan cómo haría para alcanzar un quinto partido que se va a jugar en cuatro años no sabría qué decir, porque primero hay que jugar las eliminatorias. El evaluar lo que va a pasar dentro de cuatro años cuanto hay tanto por delante es imposible", dijo Martino en una rueda de prensa en la capital del país.

"A lo que aspiro es a que, en el menor tiempo posible, pueda tener un equipo confiable y que sepa a qué jugar, esa es la presión máxima que tenemos como cuerpo técnico".

Martino reemplaza en el cargo al colombiano Juan Carlos Osorio, quien dejó al equipo al finalizar el Mundial de Rusia, donde México fue eliminado por Brasil en los octavos de final

El "Tata" Martino desembarca con el Tri tras consagrarse campeón en la MLS estadounidense con el Atlanta United y con un acuerdo por los próximos 4 años.

La misión de armar un equipo que juegue bien será un duro reto para el entrenador argentino porque sólo tendrá una fecha FIFA en la que podrá contar con jugadores que militan en el exterior. Por ahora, Martino apostará a conocer lo más pronto el medio local y espera que los clubes lo apoyen para realizar entrenamientos a media semana con los jugadores del país.

"Mi compromiso es para trabajar con todo el esfuerzo para hacer una selección de México más grande", declaró Martino. "México es una de las selecciones que más ha evolucionado en los últimos años y que sistemáticamente accede a la segunda ronda. Eso marca un poco el progreso".

Su debut con la selección será en un par de amistosos el 22 y 26 de marzo ante Chile y Paraguay, respectivamente, en estadios estadounidenses. Osorio es el actual técnico de Paraguay. El primer gran compromiso oficial de Martino será la Copa de Oro de la CONCACAF, que se jugará a mediados de año.

Presume a su cuerpo técnico

>Un nutrido cuerpo técnico acompañará a Gerardo Martino en su proceso con la Selección Mexicana. Por lo pronto, el técnico argentino estará acompañado por Jorge Theiler, un hombre de toda su confianza muy ligado a Newell's Old Boys, club que catapultó futbolísticamente al "Tata". El ex cruzazulino Norberto Scoponi regresa al futbol mexicano, pero no como entrenador de porteros sino como el enlace con Selecciones juveniles. El encargado de preparar a los guardametas será Gustavo Piñero, cuyo trabajo con la Selección de Argentina no se limita a la era Martino ya que también participó en el proceso que culminó en el Mundial de Sudáfrica con Diego Armando Maradona como técnico.

Damián Silvero será el responsable del análisis en video, mientras que en la preparación física uno de los responsables será Manuel Alfaro y el otro Rodolfo Paladini.