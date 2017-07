¡BIEN RAYADOS! Golea el Monterrey en Copa MX

Monterrey, N.L.

Los Rayados ahora sí encontraron la portería rival y anoche derrotaron 3-0 al Celaya en su presentación en la Copa MX.

Si en la Liga al Monterrey se le cerró el arco en la Fecha 1 ante Morelia, en la Copa contra los Toros sí se despacharon para sumar sus primeros tres puntos dentro del Grupo 2 del torneo copero.

El reto no fue fácil, luego de irse en blanco en los primeros 45 minutos y sobre todo no encontrar su mejor futbol frente a un Celaya que se defendió bien y hasta intentó atacar con el ex rayado Ángel Reyna como su mejor hombre.

Un rechace de cabeza de Nicolás Sánchez en medio campo llegó hasta Rogelio Funes Mori, quien tocó a Jorge Benítez y éste cedió a la carrera del reynosense Alfonso González para que de zurda y cruzado, “Ponchito” abriera el marcador al 52’.

Al 78’, Funes Mori remató de cabeza un tiro de esquina y venció al arquero Juan Roldán para el 2-0.

El tercero lo anotó Carlos Sánchez, quien cuchareó un servicio de Neri Cardozo en un intento por puntearle la pelota al arquero y marcó el tercero al 83’.