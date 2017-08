Bien loca en el trabajo

Ciudad de México

Entre consoladores y dildos de todo tipo y para diversos usos como empleada de una sex shop, Alicia (Bárbara de Regil) alcanza el orgasmo que nunca consiguió con su marido… pero en la trama de la película Loca por el Trabajo.

La comedia es una adaptación de un filme brasileño que exhibe la problemática de una ejecutiva workaholic, a punto de divorciarse, pero su vida dará un giro cuando es despedida y opta por trabajar en una sex shop.

“Hay muchas mujeres que no saben lo que es tener un orgasmo y nunca han tenido uno. No es mi caso, y eso tiene un poco esta peli, que te abre un poco la mente”, dijo Bárbara de Regil, durante un receso de la filmación.

De acuerdo con el director, Luis Eduardo Reyes, la producción se alejará de ser una comedia romántica y recurrirá al humor para mostrar los vicios de los seres humanos.

“El personaje de Alicia va a entender que necesita cambiar su existencia para poder sobrevivir, pero no va a dejar sus vicios de carácter, los va a arrastrar consigo, no los va a dejar a un lado, porque el ser humano está lleno de vicios también”, señaló Reyes, realizador de Qué Pena Tu Vida.

Para la actriz Regina Blandón, quien interpreta el personaje de Fabiana, una empleada de la sex shop, el mensaje de la comedia invita a abrir la mente y derribar tabúes.

“Creo que esta película justamente ayuda para que dejemos de juzgar a la gente. Cada quien, lo que quiera hacer con su cuerpo; creo que el sexo debería dejar de ser un tabú”, consideró.

La película se grabó en locaciones de la Ciudad de México y concluirá el rodaje la próxima semana, en locaciones de Guerrero.

“Acabamos el martes en Acapulco. Mi personaje se llama Leonardo y es el esposo de Bárbara, y es bonito ser parte de una historia donde se está hablando de la vida, de una familia y del amor en una pareja”, agregó el actor Alberto Guerra.

Rosario Tijeras la desequilibra

>Entregar todo por Rosario Tijeras no ha sido tan positivo en la vida de Bárbara de Regil, ya que interpretar a la sicaria le provocó un desequilibrio hormonal en la primera temporada.

>La historia, que quedó en “continuará”, iniciará el rodaje de la segunda temporada este año.

>“ Se me bajó el azúcar cuando me dijeron que empezamos en noviembre. Estoy muy emocionada porque amo a Rosario y es una mujer súper fuerte y todo, pero es muy difícil hacerla porque yo la hago con el corazón entero, entonces, Rosario me dejó muy mal hormonalmente y toda descompuesta”, afirmó la actriz.