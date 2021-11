¿Bienestar?...caos y confusión

En la fila algunos iban con sus familiares, en sillas de ruedas o con aparatos especiales para caminar, mientras que otros, que buscaban resguardarse del sol, se orillaban entre las construcciones.

"Llegamos a las 9 de la mañana y ya va a ser la una de la tarde, nos quedan como 10 personas para que nos atiendan, solo queremos saber si la tarjeta de mi mamá ya llegó o no, porque nos dieron un número de folio y estamos esperando desde octubre, para esa pregunta nos pidieron hacer fila", comentó Karina.

El personal del módulo resultó insuficiente para atender las dudas de los adultos mayores enfocadas a cuándo llegarán las tarjetas bancarias, donde se harán los depósitos y si los pagos permanecerán para algunos en ordenes impresas.

"Sabemos que hay muchas dudas de los adultos mayores y nosotros estamos haciendo lo posible por atenderlos rápido, en el Auditorio Municipal de Reynosa se citó a los que tenían ordenes de pago y aquí en la zona centro a los demás que están en trámite de tarjeta o que ya llegó", refrieron empleados.

La molestia de los adultos mayores fue documentada por EL MAÑANA quienes a través de redes sociales hicieron el reporte, y posteriormente al acudir al lugar explicaron.

"En mi caso yo vengo en camiones, estoy pidiendo para completar el regreso, porque salí de mi casa en la colonia Juárez para el Auditorio, de ahí me enviaron para acá, es un traslado con el que yo no contaba, aún así me dicen que regrese hasta el lunes porque hay un problema con mi tarjeta, es algo difícil y sé que no soy la única", comentó Laura.

Para evitar que los beneficiarios hagan filas, se recomienda a los familiares cercanos traer documentos y realizar preguntas, para posteriormente y solo en casos necesarios asista el adulto mayor. "Puede venir algún familiar a preguntar y dar seguimiento al trámite y ya cuando los documentos estén listos entonces se puede presentar, para que se eviten todos los traslados", refirió personal.

| La confusión y preguntas abundaban hacia el personal federal, que resulta insuficiente.