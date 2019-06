Bieber reta a Tom Cruise a pelear en la UFC

CIUDAD DE MÉXICO.

Una nueva lucha en el mundo del espectáculo está inquietando en redes sociales y no es precisamente la de Alfredo Adame contra Carlos Trejo, pues este fin de semana el cantante canadiense Justin Bieber retó al actor Tom Cruise a pelear sobre el octágono.

El intérprete de 25 años desafió al actor de 56 años a una pelea, diciendo que si no acepta la lucha es que está aterrorizado y nunca lo podrá superar. Bieber terminó su publicación preguntando quién estaba dispuesto a poner la lucha, etiquetando a Dana White, actual presidente de la UFC (Ultimate Fighting Champion).

Hasta el momento Tom Cruise, protagonista de cintas como "Misión Imposible", "Al filo del mañana", "El último samurai" y "Valkiria", no ha respondido al desafío de Bieber ni tampoco ha hecho alguna publicación en su cuenta de Twitter.

Sin embargo el tuit del cantante ha sido respondido por cientos de personas, aunque varios se han preguntado por qué eligió retar a Cruise a una pelea de entre todas las personas y burlándose porque reta a un hombre que le dobla la edad.

La UFC Canadá sólo publicó unos ojos para señalar que observa la publicación del canadiense.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?