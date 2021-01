Biden suaviza, pero la Guardia Nacional se queda

En relación con el caso del general Salvador Cienfuegos –que ha provocado tensión con Washington–, el canciller expone que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscará tener una buena relación con el de Biden.

Sostiene que para que ello ocurra, la relación deberá estar asentada en tres bases: "Respeto mutuo, si no hay respeto no se puede ser aliado. Dos, tiene que haber una base de confianza, si no, tampoco se puede ser aliado, y tres, tiene que haber una visión común de qué quieres hacer, qué quieres lograr, cuáles son las metas".

A su llegada a la Presidencia de Estados Unidos el pasado miércoles 20, Biden modificó la política migratoria de su país, al tiempo que el gobierno de López Obrador retiene la militarización de la suya.

El nuevo mandatario estadunidense firmó órdenes ejecutivas que, entre otras cosas, congelan 100 días las deportaciones de inmigrantes indocumentados, restablecen las leyes de asilo y acaban con la construcción del muro fronterizo. También envió al Congreso federal un proyecto de ley que propone regularizar el estatus de residencia y laboral de unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, la gran mayoría mexicanos.

Ebrard dice que el gobierno mexicano ve lo hecho por Biden como algo "extraordinariamente positivo y alentador". Considera que existe una coincidencia estructural entre los dos mandatarios: humanizar las políticas migratorias.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el despliegue de la Guardia Nacional en las frontera sur y norte de la República Mexicana, el titular de Relaciones Exteriores se explaya sobre las razones por las que los militares se quedarán en las franjas limítrofes.

"En este momento ya no sólo para que haya un flujo migratorio ordenado, sino porque tienes un tráfico importante tanto de armas como de drogas, y debemos tener control de la frontera. Mucho tiempo no hubo frontera", subraya el canciller.