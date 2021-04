Biden nomina a sheriff Ed Gonzalez para dirigir el ICE

Tras su elección en 2016, Gonzalez cumplió un compromiso de campaña de retirar al condado de Harris de una asociación federal que autoriza a policías a aplicar las leyes de inmigración, poniendo fin a un acuerdo que existía desde 2008. Los convenios de ese tipo aumentaron de 35 a 150 durante la presidencia de Trump y un buen número de ellos correspondieron a Texas y Florida.

Cuando canceló la asociación, Gonzalez dijo que su decisión tuvo trasfondo financiero. Los agentes capacitados como parte del programa debían ser reasignados a otros deberes policiales.

Gonzalez, quien ascendió a sargento en sus 18 años de trayectoria en el Departamento de Policía de Houston, censuró directamente las políticas de Trump cuando el entonces mandatario anunció que deportaría a millones de personas.

"No apoyo las redadas del ICE que amenazan con deportar a millones de inmigrantes indocumentados, la vasta mayoría de los cuales no representan un peligro para Estados Unidos", escribió Gonzalez en Facebook en julio de 2019. "La prioridad deben ser siempre las amenazas evidentes e inmediatas. No otros que no sean una amenaza".

Gonzalez manifestó entonces preocupación de que se empujara a "las familias indocumentadas aún más hacia las sombras", desalentándolas de reportar delitos a las autoridades.

El nombramiento fue anunciado poco después de que el ICE informó que restringiría los arrestos en tribunales, cambiando una política de Trump que ampliaba las facultades de las autoridades de inmigración.

Si es ratificado como director del ICE, Gonzalez estará a cargo de una agencia de más de 20.000 empleados y un presupuesto anual de 8.000 millones de dólares. El ICE controla la red de cárceles para inmigrantes más grande del mundo, e incluye a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, que da seguimiento a una amplia gama de delitos internacionales, como lavado de dinero, robo de antigüedades, pornografía infantil y contrabando de personas.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitó al Senado que confirme con celeridad a Gonzalez.

"Debido a su distinguida carrera policial y de servicio público, el sheriff Gonzalez está perfectamente capacitado para encabezar al ICE", declaró Mayorkas.

En apego a la ley en Texas, Gonzalez cumplió solicitudes del ICE de retener a sospechosos hasta por 48 horas. La cárcel del condado Harris cumplió más peticiones que cualquier otra en el país durante un periodo de 12 meses que terminó en septiembre de 2019, según la organización de análisis de datos Transactional Records Access Clearinghouse, de la Universidad de Syracuse.

Biden hizo en fecha reciente otros nombramientos a puestos clave relacionadas con inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional. Propuso a Chris Magnus, jefe de la policía de Tucson, Arizona, como director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza; y a Ur Jaddou, abogado de inmigración que prestó servicios en el gobierno de Obama, como director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Como era previsible, las reacciones fueron más favorables entre los defensores de los inmigrantes. Ali Noorani, presidente del Foro Nacional de Inmigración, dijo que Gonzalez es "una excelente elección que aportará un muy necesitado liderazgo permanente —y un enfoque más mesurado, más humano, basado en el riesgo— a la aplicación de las leyes de inmigración de nuestro país".

Dan Stein, presidente de la Federación Prorreforma de Inmigración Estadounidense, un grupo que defiende restricciones estrictas, describió a Gonzalez como "un firme oponente a la aplicación de nuestras leyes de inmigración" y informó que su nombramiento es parte del "implacable ataque (de Biden) a la integridad de nuestro sistema de aplicación de las leyes de inmigración".