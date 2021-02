Biden evita la política comercial combativa de Trump

Terminó con la prohibición de los viajeros de países mayoritariamente musulmanes. Canceló el oleoducto Keystone XL. Revocó la prohibición de que las personas transgénero sirvan en el ejército. Y así.

Sin embargo, Biden y su equipo andan de puntillas en torno a uno de los legados característicos más divisivos de Donald Trump: sus movimientos independientes para iniciar una guerra comercial con China y golpear a algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos con una avalancha de aranceles sobre su acero, el aluminio y otros bienes. Al revertir siete décadas de apoyo presidencial al libre comercio, Trump prometió reducir el déficit comercial de Estados Unidos y restaurar millones de empleos perdidos en las fábricas estadounidenses.

Al final, según la mayoría de las cuentas, los aranceles de Trump lograron muy poco y lograron antagonizar a algunos de los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos.

Sin embargo, por ahora, la administración Biden parece decidida a abordar el comercio con cautela y deliberación. Lo más sorprendente, quizás, es lo que Biden no ha hecho: no ha cancelado la guerra comercial de Trump con China. No ha prometido reducir o cancelar sus aranceles sobre los metales importados ni poner fin a un estancamiento que ha dejado a la Organización Mundial del Comercio incapaz de actuar como árbitro en las disputas comerciales globales.

En cambio, los formuladores de políticas de la administración se están enfocando en otras prioridades no relacionadas: distribuir vacunas COVID-19 lo más rápido posible y brindar mucha más ayuda a una economía golpeada por una pandemia que aún no ha recuperado casi 10 millones de empleos perdidos desde febrero.

"Se va a tomar su tiempo", dijo Mary Lovely, economista de la Universidad de Syracuse y miembro principal del Instituto Peterson de Economía Internacional. "Biden ha dicho en repetidas ocasiones que necesita que Estados Unidos sea más fuerte antes de asumir muchos de estos problemas comerciales".

Un factor puede ser que revertir todas las políticas de Trump podría aumentar los riesgos para un demócrata cercano a los sindicatos descontentos con el consenso de libre comercio de Estados Unidos anterior a Trump. Políticamente, Biden depende del apoyo de los pueblos y ciudades manufactureras del Medio Oeste. Estas áreas se han visto afectadas por las importaciones a bajo precio de China, México y otros lugares.

"Hay competencia para los votantes de los estados indecisos que están a favor de la protección (comercial)", dijo Daniel Ikenson, director de estudios de política comercial en el libertario Cato Institute.

Los demócratas todavía están heridos por la sorpresiva victoria de Trump en 2016 y algunos de los factores relacionados con el comercio detrás de ella. Trump abandonó el apoyo del Partido Republicano moderno a los acuerdos de libre comercio favorecidos por las corporaciones estadounidenses que tienen conexiones profundas en el extranjero. En cambio, Trump se presentó a sí mismo como un defensor populista de los trabajadores industriales que sufrieron durante mucho tiempo, un campeón de "Estados Unidos primero" que erradicaría las prácticas comerciales injustas y restablecería los empleos en las fábricas estadounidenses.

Para los demócratas, la victoria de Trump en 2016, debida en gran parte a los votantes de cuello azul, brindó "una dura lección sobre los peligros de una política comercial que no piensa en los trabajadores sino (en beneficiar) las finanzas y la agroindustria", dijo Lori Wallach, directora de Public Citizen's Global Trade Watch.

Consciente de esa lección, el equipo de Biden, dirigido por un presidente que rara vez se cansa de afirmar sus lazos de por vida con la clase trabajadora estadounidense, ha prometido una política comercial que creará o protegerá empleos en Estados Unidos.

"Usaremos el comercio, en coordinación con las herramientas económicas nacionales e internacionales, para crear una prosperidad más inclusiva para Estados Unidos y los estadounidenses", dijo Katherine Tai, la elección de Biden para ser representante comercial de Estados Unidos, en un discurso el mes pasado ante el National Foreign Trade. Consejo.

La visión de Biden, dijo, "es implementar una política comercial centrada en el trabajador".

El nuevo presidente ha prometido al menos un cambio significativo de la postura comercial estadounidense de Trump, sobre todo: Biden quiere arreglar las relaciones con aliados clave de Estados Unidos, como la Unión Europea y Canadá, que estaban desconcertados y enfurecidos por la retórica voluble y beligerante de Trump. y acciones.

Al final, de todos modos.

"El mantra ha sido: No hay movimientos repentinos" en el comercio, y enfóquese en su lugar en combatir la pandemia y brindar más alivio económico, dijo William Reinsch, un ex funcionario de comercio de Estados Unidos ahora en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Considere los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio extranjeros, que impuso en 2018. Reducir o eliminar esos impuestos parecería una manera fácil de curar las heridas.

Los aliados de Estados Unidos estaban especialmente enojados por la dudosa justificación de Trump para las sanciones: desempolvando una herramienta de política comercial poco utilizada, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, declaró que su aluminio y acero constituían una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ese fue un insulto punzante para los aliados cercanos como Canadá que han luchado junto a Estados Unidos en conflictos desde la Primera Guerra Mundial hasta Afganistán.

Sin embargo, la administración Biden ha mostrado poca inclinación a actuar rápidamente sobre el tema. En su audiencia de confirmación, la secretaria de comercio entrante, Gina Raimondo, esquivó una pregunta sobre los aranceles a los metales. Ella le dijo al senador Roy Blunt, republicano por Missouri, solo que consideraría su punto de que los fabricantes de Missouri se han visto perjudicados por los aranceles y que "tomarían en cuenta sus necesidades".

Al ejercer presión política desde el otro lado, una coalición de empresas siderúrgicas y trabajadores quiere preservar los aranceles. Enviaron a Biden una carta el mes pasado argumentando que necesitan ayuda urgente en una economía debilitada por COVID.

"Imponer aranceles siempre es más fácil que levantarlos", dijo Wendy Cutler, una ex negociadora comercial estadounidense que ahora es vicepresidenta del Instituto de Política de la Sociedad de Asia.

Biden incluso eligió la semana pasada restablecer los aranceles al aluminio en los Emiratos Árabes Unidos que Trump había levantado cuando dejó el cargo. Trump, aparentemente recompensando a los Emiratos Árabes Unidos por su decisión de reconocer diplomáticamente a Israel, había reemplazado los aranceles con cuotas de aluminio de los Emiratos Árabes Unidos.

"Las importaciones de los Emiratos Árabes Unidos", declaró la Casa Blanca en un comunicado, "aún pueden desplazar la producción nacional y, por lo tanto, amenazar con dañar nuestra seguridad nacional".

Si la administración finalmente decide reducir o poner fin a las tarifas de los metales, podría compensar el impacto mediante la promulgación de un programa de obras públicas que requiere mucho acero y aluminio. O podría promocionar los beneficios de un impulso de compra estadounidense que Biden ha anunciado, cuyo objetivo es canalizar más dólares federales para apoyar a las industrias estadounidenses.

Por otra parte, lejos de abandonar las controvertidas tarifas de seguridad nacional, la administración podría considerar usarlas ella misma, pero de una manera diferente: para combatir el cambio climático.

En agosto, Peter Harrell, el asesor de economía internacional entrante del Consejo de Seguridad Nacional de Biden, argumentó que si el Congreso no actúa sobre el tema, el presidente podría usar la Sección 232 para imponer aranceles a productos y países que contaminan el aire o para bloquear inversiones. en proyectos que contaminan el medio ambiente.

El uso de los aranceles por parte de Trump "ha creado una clara oportunidad para que un futuro presidente demócrata imponga aranceles y sanciones de amplio alcance para combatir el cambio climático", escribió Harrell en la revista Foreign Policy.

El equipo de Biden también tendrá que decidir si reconsiderar el enfoque de confrontación de Trump hacia la OMC, la organización con sede en Ginebra que establece y aplica las reglas del comercio mundial. Al bloquear los reemplazos del tribunal superior de la OMC, el Órgano de Apelación, Trump lo dejó sin poder para resolver disputas.

Biden puede usar el tema como palanca para persuadir a la OMC de que promulgue los cambios que Estados Unidos ha estado exigiendo durante años. Estos incluyen facilitar a Washington la presentación de casos contra otros países por subsidiar injustamente a sus empresas o por vender productos en los mercados de exportación a precios artificialmente bajos.

"Se puede conseguir algo que Estados Unidos ha buscado durante mucho tiempo: reformas", dijo Lovely.

Del mismo modo, es probable que el equipo de Biden no tenga prisa por levantar los aranceles que Trump impuso a las importaciones chinas por valor de 360.000 millones de dólares en una disputa sobre la creencia generalizada de que Beijing utiliza tácticas depredadoras, incluido el robo cibernético, en su intento de superar el dominio tecnológico de Estados Unidos. Los legisladores estadounidenses de todo el espectro político están frustrados por lo que ven como las prácticas comerciales ilícitas de China, la represión de la minoría uigur, la represión de la disidencia en Hong Kong y los reclamos territoriales agresivos en el Mar de China Meridional. Es poco probable que la administración Biden se relaje.

Nathan Sheets, quien se desempeñó como subsecretario del Tesoro para asuntos internacionales en la administración Obama y ahora es economista jefe de PGIM Fixed Income, dijo que cree que antes de que el equipo comercial de Biden acepte reducir o cancelar los aranceles de Trump, probablemente exigirá cambios radicales en la política china. - cambios que podrían llevar años, si es que ocurren.

"No es como (los aranceles) una moneda de cambio a corto plazo: 'Nos da x, y nosotros le damos y'", dijo Sheets. "Quieren mantener la presión sobre China".