Biden atrapado entre aliados y críticos de la política fronteriza

"Ser golpeado por ambos lados en materia de inmigración no es una sorpresa", dijo Mayorkas en NBC el fin de semana pasado. "Estamos en el epicentro de la división del país, lamentablemente".

El resultado es que la inmigración se ha convertido en una distracción temprana y no deseada para una administración que prefiere concentrarse en la pandemia, la economía y otras prioridades políticas.

Solo el 35% de los estadounidenses aprueba el manejo de la inmigración por parte de Biden, en comparación con el 43% en abril, cuando ya era uno de los peores problemas de Biden, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. La inmigración es un punto relativamente bajo para Biden dentro de su propio partido, con solo el 60% de los demócratas diciendo que lo aprueban.

Las imágenes de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo que impiden que los migrantes haitianos crucen el Río Bravo solo aumentaron la angustia. Si bien las fotos ampliamente compartidas sugirieron incorrectamente que los agentes estaban usando sus riendas para azotar a los migrantes en su mayoría negros, Mayorkas y Biden expresaron su indignación por las tácticas que el Departamento de Seguridad Nacional está investigando.

Algunos de los partidarios más firmes de Biden en Capitol Hill y entre los defensores de los inmigrantes externos ya habían expresado su indignación por la continua dependencia de la administración de una autoridad de salud pública de la era Trump, conocida como Título 42 , para expulsar rápidamente a los migrantes, incluidos miles de haitianos.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración y antigua copresidenta de un grupo de trabajo sobre inmigración destinado a unir a los partidarios de Biden con partidarios primarios más progresistas del senador Bernie Sanders, señaló que la Casa Blanca "ha designado a algunos de los mejores personas en nuestro movimiento "para ayudar a ejecutar programas de inmigración.

Pero ella se encuentra entre los que se oponen al Título 42, que la administración Trump invocó al comienzo de la pandemia, aparentemente para frenar la propagación del COVID-19. Impide que las personas soliciten asilo en Estados Unidos.

"Este es el momento en que los amigos necesitan tener esas valientes conversaciones con amigos", dijo Hincapié. "Cuando están tomando la decisión equivocada".

La negativa de la administración a detener el Título 42, incluso apelando una orden judicial para dejar de depender de él para expulsar a las familias, junto con la falta de progreso en el Congreso en un amplio proyecto de ley de inmigración que Biden presentó al asumir el cargo, ha llevado a sus partidarios a advertir sobre un regreso a las políticas de estricto cumplimiento del presidente Barack Obama.

"Han estado allí durante ocho meses", dijo Todd Schulte, presidente de FWD.us, un grupo de defensa de la inmigración respaldado por algunas de las empresas de tecnología más grandes del país. "Las políticas que están aplicando activamente son muy diferentes de las que prometieron. Las políticas que están aplicando activamente están fallando. Sin embargo, la dirección continua va en la dirección equivocada ".

El gobierno de Obama en sus primeros años aumentó drásticamente la cantidad de migrantes que deportó con la esperanza de mostrar a los republicanos que había intensificado la aplicación de la ley mientras trataba de obtener su propio paquete integral de inmigración en el Congreso. Los funcionarios finalmente expulsaron a un récord de 3 millones de personas, lo que llevó a algunos activistas a etiquetar a Obama como "deportador en jefe", pero aún así no produjo una acción del Congreso sobre una reforma migratoria.

"El cálculo que la administración está haciendo en este momento es que tendrán una mejor oportunidad de lograr que el Congreso actúe sobre reformas migratorias de base más amplia si pueden tener la frontera 'bajo control'", dijo Theresa Cardinal Brown, directora gerente de inmigración y política transfronteriza en el Centro de Política Bipartidista. "Esa fue realmente la teoría de la administración Obama".

Al igual que las administraciones de Obama y Trump, la administración de Biden se ha enfrentado a un aumento en la cantidad de migrantes que intentan cruzar la frontera, ya sea ilegalmente o para presentarse ante agentes de la Patrulla Fronteriza para que puedan solicitar asilo.

El número total de encuentros con migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México alcanzó un poco más de 208,000 en agosto, un ligero descenso desde julio, pero sigue siendo el más alto desde marzo de 2000 y el más alto desde el último gran aumento en 2019, bajo el presidente Donald Trump.

El total actual está inflado por el Título 42, con aproximadamente una cuarta parte de los encuentros que involucran a personas que han sido recapturadas después de haber sido expulsadas previamente bajo la autoridad de salud pública. Las cifras también han aumentado debido a factores que incluyen los estragos de COVID-19 en las economías latinoamericanas y la percepción de que Biden será más acogedor que Trump.

La respuesta de Biden ha sido tratar de abordar las " causas fundamentales " de la migración aumentando la ayuda a Centroamérica, que fue cortada bajo Trump, y restaurando un programa que permitió a los niños de la región solicitar visas para reunirse con sus familias en los EE. UU.

Su administración también ha propuesto una regla federal para proteger a los inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños.

"Estoy seguro de que el presidente utilizará todas las herramientas a su disposición, pero las herramientas administrativas no son suficientes para arreglar lo que hay que arreglar", dijo Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca bajo Obama. Ella culpa a la firme oposición republicana del Congreso, y las reglas del Senado que dice se aplicaron incorrectamente, por la expectativa de que la reforma migratoria no sea aprobada por el Congreso como parte del proceso presupuestario.

Dejando a un lado los esfuerzos legislativos, la administración ha detenido la práctica de la era Trump de expulsar a los niños que cruzan solos desde México bajo el Título 42, y ha permitido que miles de familias migrantes permanezcan en los EE. UU. Mientras tramitan solicitudes de asilo, un proceso que con frecuencia termina en la negación, pero puede llevar años tomar una decisión final.

Sin embargo, ha seguido utilizando el Título 42 para expulsar a muchas familias y casi todos los adultos solos, y Mayorkas ha insistido repetidamente en que es una medida de salud pública necesaria, destinada a reducir la propagación del COVID-19 en los centros de detención.

Aaron Reichlin-Melnick, asesor de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, argumenta que confiar en el Título 42 causa más problemas de los que vale al inflar el número total de encuentros, que todavía están muy por debajo de lo que eran hace 20 años.

"El Título 42 ha creado una cantidad significativa de abandono en la frontera, y el resultado final de este abandono no ha sido una frontera más segura", dijo Reichlin-Melnick. "Ha sido una reducción en la capacidad de las personas para buscar protección y una Patrulla Fronteriza sobrecargada, que no tiene la capacidad para lidiar con ese nivel de actividad".

Un juez federal, que falló en una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otros, declaró recientemente que la dependencia del Título 42 para negar a las personas el derecho a buscar asilo es probablemente ilegal, y dijo que emitiría una orden judicial preliminar para detener su uso. La administración de Biden apeló, enfureciendo aún más a los críticos.

Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, dijo en un foro el lunes que apoya ampliamente las acciones administrativas sobre inmigración y Mayorkas. Pero dijo que la ACLU, que presentó más de 400 acciones legales bajo Trump, no dudará en seguir desafiando a Biden sobre el Título 42 y otros asuntos.

"Creo que el litigio es tan importante para mantener los pies en el fuego de nuestras citas 'aliados' como lo es luchar contra los enemigos de las libertades civiles y los derechos civiles", dijo Romero, "porque eso es lo que crea la voluntad política".