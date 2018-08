Bichir dice que es un hombre de ciencia

En su nueva película "La Monja", Demián Bichir interpreta a un sacerdote que buscará resolver un misterio y combatir un demonio en compañía de una hermana interpretada por Taissa Farmiga.

En su visita a México, Bichir reconoció que aunque no es la primera vez que se mete en la piel de un párroco -en 2010 fue Miguel Hidalgo en "Hidalgo: La historia jamás contada"- para él la religión no es algo que esté cerca de su vida.

"No creo que sea una persona religiosa perse, aunque crecí en una casa religiosa, con las enseñanzas de una abuela que me llevaba a la iglesia y me enseñaba a rezar y me parece que era un lugar interesante pero ya no continúe siendo religioso de esa manera", detalló.

Bichir, quien estrenará este filme que pertenece a la saga de "El Conjuro" el próximo siete de septiembre se considera más un hombre de ciencia que de credos.

"Creo que existe una energía más grande que nosotros, no sé si realmente podría llamarla de alguna manera. Creo en lo que es tangible, en lo que se ha analizado en lo que se ha comprobado científicamente. También creo que en la energía de la gente porque la siento", dijo.

El nominado al Oscar recordó que durante la filmación de "La Monja" fue testigo de la energía que se puede quedar impregnada en un lugar y que hizo más interesante el rodaje.

"Cuando filmamos en Rumania, en locaciones increíbles en increíbles castillos donde Bram Stoker se inspiró para libros como Drácula, una icónica figura. Cuando estás ahí sientes una energía, sabes que ahí pasó algo, que gente estuvo ahí", dijo.

Al igual que el sitio en el que filmó su reciente película, Bichir recordó que él de pequeño vivió en Tlatelolco, un lugar con una energía particular, en el que señaló las cosas terribles que ahí han pasado le dan una energía muy fuerte.

"Crecí en Tlatelolco, un lugar que era un centro ceremonial muy importante, con una energía muy fuerte y particular donde han pasado un par de eventos muy fuertes, mucho antes de que los españoles llegaran, luego está el 68 donde miles de estudientes fueron asesinados en la misma plaza y luego tienes que en 1985 hubo un terrible terremoto así que esa energía está ahí", añadió.