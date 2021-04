Pese a los buenos resultados, la compañía ha estado en el centro de la crítica en los últimos meses debido a que muchos de sus empleados han denunciado que las condiciones de trabajo en sus centros no son adecuadas pues no se respeta su tiempo de descanso y no se les proporcionaron las condiciones para estar seguros ante la Covid-19.

Noticia Relacionada Bezos se despide de Amazon pidiendo se trate mejor a los empleados

Incluso, hace unos días un centro de la compañía en Alabama llevó a cabo un proceso que tenía como fin formar un sindicato, mismo que no tuvo éxito. Pero, sobre el tema Bezos escribió: "¿Su presidente se siente cómodo con el resultado de la reciente votación sindical en Bessemer? No. Creo que necesitamos hacer un mejor trabajo para nuestros empleados. Si bien los resultados de la votación fueron desiguales y nuestra relación directa con los empleados es sólida, para mí es claro que necesitamos una mejor visión de cómo creamos valor para los empleados, una visión para su éxito".

Aunque el CEO aceptó que hay algunos temas a resolver, Stuart Appelbaum, presidente del Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Tiendas, que encabezó la campaña de sindicalización en Bessemer, declaró: "Hemos iniciado un debate global sobre la forma en que Amazon trata a sus empleados. La admisión de Bezos demuestra que lo que hemos estado diciendo sobre las condiciones del lugar de trabajo es correcto. Pero su admisión no cambiará nada, los trabajadores necesitan un sindicato, no solo otro esfuerzo de relaciones públicas de Amazon en el control de daños".

Las quejas

La carta Bezos alude a la política de "tiempo libre" de la empresa, una de las principales quejas que los trabajadores de Bessemer buscaban resolver mediante la sindicalización. Lo que sucede es que Amazon rastrea meticulosamente cada segundo que sus empleados de primera línea pasan fuera de su labor principal y les envía mensajes si están fuera por demasiado tiempo, lo que, denuncian los trabajadores, no les permite ni ir al baño cuando lo necesitan.

Sobre ello Bezos señaló: "Los empleados pueden tomar descansos informales durante sus turnos para estirarse, buscar agua, usar el baño o hablar con un gerente, todo sin afectar su desempeño" y aseguró que no establecen metas de desempeño que no puedan lograrse. "Establecemos metas de desempeño alcanzables que toman en cuenta la permanencia y los datos reales de desempeño de los empleados".

También rechazó la idea de que, según diversos informes, Amazon no se preocupa por sus empleados. "En esos informes, nuestros empleados a veces son acusados de ser almas desesperadas y tratados como robots. Eso no es exacto".

También aseguró que, cuando se trata de trabajadores que no llegan a cumplir consistentemente con las expectativas de la compañía, Amazon les brinda entrenamiento y, en el 82% de los casos los resultados son positivos. Incluso, dijo que la compañía despide a menos del 2.6% de sus empleados por no realizar su trabajo de manera adecuada y que el número fue aún menor en 2020 debido al impacto operativo que tuvo la pandemia en el negocio de la compañía.

Mencionó además otro problema aparentemente constante en los almacenes de la empresa: las lesiones en el lugar de trabajo. Bezos afirmó que alrededor del 40% de las lesiones relacionadas con el trabajo que ocurren en Amazon están relacionadas con trastornos musculoesqueléticos. Esas son lesiones como distensiones que ocurren cuando alguien repite el mismo movimiento una y otra vez, un problema que, se ha detectado, es especialmente persistente en las instalaciones más automatizadas de la empresa.

Para tratar lo anterior, Bezos dice que Amazon está desarrollando nuevos horarios de personal generados algorítmicamente que rotarán automáticamente a los empleados entre trabajos para que utilicen diferentes grupos de músculos. También recordó que en 2021 la compañía invertirá 300 millones de dólares en proyectos de seguridad en el lugar de trabajo.