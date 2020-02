Beyoncé y Jay-Z protestaron por violencia contra afroamericanos

La cantante estadounidense Beyoncé Knowles y su esposo, el rapero Jay-Z, realizaron una protesta silenciosa en contra de la violencia que la policía ejerce sobre la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

La famosa pareja decidió mostrar indiferencia ante el himno nacional de su país durante la noche más importante del futbol americano, el Súper Tazón, como una forma de mostrar su apoyo al exmariscal de campo del equipo de San Francisco, California, Colin Kaepernick.

Keapernick, mostró su descontento en 2016 cuando se arrodilló durante el Himno Nacional en protesta por la brutalidad policial contra la comunidad afroamericana, acción que le valió su contrato con el equipo californiano, pues al final de la temporada fue dado de baja y aún no ha sido contratado.

El video en el que se puede ver a los Carter, incluida su hija Blue Ivy, ha sido tomado por el público como una contundente muestra de apoyo al mariscal de campo, sobre todo porque Jay-Z fue duramente criticado cuando anunció que su compañía Roc Nation, había firmado una colaboración masiva con la NFL en la época en que el jugador se encontraba en medio de la polémica.

Cabe destacar que la cantante Rihanna, que fue descubierta y apoyada por el esposo de Knowles, declinó la invitación para protagonizar el espectáculo del medio tiempo del Súper Tazón el año pasado. En esa época aseguró que no actuaría debido al despido de Kaepernick.

"No podía ser una vendida. No podía ser una habilitadora. Existen cosas dentro de la organización con las que no estoy nada de acuerdo y no iba a ponerme a su servicio de ninguna manera", dijo ante Vogue al respecto.