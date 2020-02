Beto Cuevas habla sobre posible canción con Jenny Rivera

México.

Luego de que se diera a conocer a través de diferentes medios que la fallecida cantante Jenny Rivera dejó grabada una canción para compartirla con Beto Cuevas, y con Paulina Rubio, respectivamente, el chileno respondió a la prensa que lo cuestionó sobre este tema: "Nadie me ha comentado nada, quizá cambiaron de parecer. La verdad no sabía nada, solamente me he enterado por la prensa.

"Sí me gustaría hacerla, cuando hablen conmigo la tengo que escuchar y todo eso, pero sí, sería un honor para mí poder cantar con Jenny, si es que ella la grabó, no lo sé", expresó ante reporteros el exintegrante de la agrupación La Ley quien trabajó con Jenny y con Paulina Rubio en un programa televisivo de búsqueda de talentos vocales en el que los tres fueron jueces.

Por su parte el hermano de "La diva de la banda", Juan Rivera, ya había adelantado a la prensa que el tema sorpresa "es muy popular", y que además será una versión en banda.

Cuevas compartió además que en cierta ocasión Jenny lo invitó a colaborar con ella: "Alguna vez Jenny me invitó a su concierto, su último concierto en Monterrey, pero yo no podía porque yo estaba en Teletón con Yuri, cantando, entonces no se pudo dar", reveló el intérprete.

"Pues sí, fuimos compañeros de´La voz´, fue una amistad cortita porque se nos fue al cielo, pero siempre está ahí, en el corazón y en los recuerdos. Que me hagan la propuesta y ahí yo les contaré", concluyó.