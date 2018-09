Beso de AMLO en Tijuana no fue pedido ni esperado: periodista

Ciudad de México

La periodista Lorena García expuso que el beso que Andrés Manuel López Obrador le dio en la mejilla cuando ella le preguntó sobre la coyuntura política en Baja California Sur no fue "algo pedido, solicitado, ni esperado" y confirmó que tampoco es algo que se deba repetir con ella u otras compañeras.

En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, la reportera del periódico local "El Mexicano" narró los hechos del jueves 20 de septiembre, cuando el mandatario electo se encontraba en Tijuana. Refirió que el evento pertenecía a la agenda que le correspondía cubrir durante el día.

Al percatarse que el presidente electo contestó preguntas, principalmente a medios nacionales, decidió, junto con otros reporteros, seguir a López Obrador y cuestionarle sobre la elección en el estado. Ante el cuestionamiento, García narró que el presidente sonrió; "yo también porque vi un compañero que lo estaba grabando", aseguró.

La reportera señaló que al percatarse de que el presidente no iba a contestar, no preguntó más. "En eso él da como dos pasos hacia el frente, dije ya no me contestó, se siguió de largo, y en cuestión de segundos revira y me da un beso en la mejilla", expuso la comunicadora. La periodista expresó que el acto la dejó paralizada pues, en 19 años que tiene de carrera, "nunca me había pasado algo similar".

Describió el momento como algo "sorpresivo" e "inesperado" y dijo que nunca hubo un movimiento corporal que diera a entender que se iba a despedir de beso de López Obrador.