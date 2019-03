´Besa´ a Prince

Ciudad de México

En su nuevo disco "Kisses", Anitta incluirá el tema "Rosa" a dueto con Prince Royce.

La brasileña, quien ayer cumplió 26 años, dio a conocer esta colaboración que estará incluida en las diez canciones de su nuevo álbum, el cual saldrá a la venta el próximo 5 de abril.

En días pasados, la intérprete compartió con sus seguidores a través de Instagram los nombres de las melodías: "Atención", "Banana", "Onda diferente", "Sin miedo", "Poquito", "Tú y yo", "Get to know me", "Rosa", "Juego" y "Você mentiu". El video de la canción a dueto con Royce se grabó en São Paulo y será lanzado simultáneamente con el disco.

SE CASA

En una ceremonia privada realizada en México, Prince Royce y la actriz de origen mexicano Emeraude Toubia se unieron en matrimonio.

La pareja, quien se casó luego de un noviazgo de ocho años, dio la exclusiva de la boda a la revista People en Español.