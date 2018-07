Berlín celebra multitudinario desfile del Orgullo Gay

Berlín, Alemania.

Al lado de lemas creativos y juegos de palabras, como el que calificaba de "lesbus" a un autobús de la compañía municipal que se sumo al desfile, ha habido también postulados claramente políticos, pidiendo más derechos para la comunidad dentro y fuera de Alemania.



Uno de los lemas más polémicos fue el de "Alá es gay", que llevaba en su camiseta el joven iraquí Armed Sherwan que, después de que se conociera su intención de llevar esa frase al desfile, recibió insultos y amenazas de muerte.



Sherwan se define a sí mismo como "ex musulmán" pero sostiene que, dentro una coherencia teológica, hay que aceptar que si Alá creó a todos los seres humanos, los ama a todos y ama también la diversidad.

"Ala puede ser cualquier cosa", dijo a medios locales Sherwan que no es homosexual pero decidió participar en el desfile como un acto de solidaridad, lo mismo que muchas otras personas.



Entre los participantes también estuvo el ex Alcalde de Berlín Klaus Wowereit, uno de los primeros políticos de renombre en Alemania que proclamaron abiertamente su homosexualidad.



Organizaciones de gays y lesbianas de los partidos políticos también han participado en el desfile, con la excepción del ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).



Pese a que una de las líderes de esta agrupación -la co presidenta del grupo parlamentario Alice Weidel- es lesbiana, el partido rechaza el matrimonio homosexual.



La AfD en el pasado quiso usar imágenes del desfile del orgullo gay para ilustrar lemas contra los musulmanes ante lo que, en 2016, la organización del desfile decidió rechazar la participación de esa agrupación en la marcha.



Una petición de la organización de juventudes de AfD para participar en el desfile este año fue rechazada citando la decisión de 2016 en la que se subrayaba que el día del desfile homosexual "defiende una sociedad abierta en la que los refugiados puedan encontrar amparo".



El desfile del llamado Chistopher Street Day (CSD) es el punto culminante de la semana del honor gay en Berlín.



El nombre del desfile alude a las protestas realizadas por homosexuales contra la arbitrariedad policial el 28 de junio de 1969 en la Christopher Street de Nueva York.



El primer CSD de Berlín se realizó en 1979, con la participación de cerca de 500 manifestantes.



En los últimos años el desfile berlinés ha sido criticado por gente que considera que el énfasis en el carácter festivo del mismo amenaza con que se pierda de vista su dimensión política.



Por eso este año los organizadores se han esforzado por darle visibilidad a algunas exigencias políticas de la comunidad LGBT.