Beneficiarios de ‘68 y más’, sin el pago bimestral de diciembre

Beneficiarios en esta capital del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, también conocido como ‘68 y Más’, dieron a conocer que este mes de diciembre no recibieron el pago bimestral de dos mil 550 pesos que corresponde para los municipios de la zona centro del estado de Tamaulipas.

“A mí me llega del 20 al 25 o 26 de diciembre pero me llegó un aviso, que hasta nuevo aviso se van a dar porque se van a investigar, ahí lo tengo en el celular”, reveló la señora Marina Pérez Hernández, beneficiaria del programa federal, “cada que me depositan cada dos meses me llega el aviso por celular y ahora me llegó ese aviso, que no llegaba la pensión porque se van a hacer investigaciones primero y ya después se va a dar la pensión”.