Beneficiarán a 5 mil alumnos con plan ´Unidos por Reynosa´

El programa estatal "Unidos por Reynosa" llegó a las preparatorias de la ciudad, la meta es disminuir la deserción escolar e incentivar a los jóvenes a concluir una carrera.

De acuerdo con Monserrato Fuentes Rodríguez, coordinador de Jóvenes Tamaulipas se planea beneficiar a por lo menos 5 mil alumnos de planteles públicos ó privados a través de conferencias y platicas motivaciones. "Arrancamos con una conferencia sobre vocación profesional porque existe mucha deserción en el primer año escolar porque los jóvenes se meten a cualquier carrera sin analizar su área de trabajo o sus aptitudes, es necesario que ellos busquen para lo que van a servir".

El arranque se dio en el Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) 71 donde participaron por lo menos 900 alumnos del turno matutino y vespertino.

En Tamaulipas el principal motivo por el que un joven abandona las aulas es la presión familiar, por lo que dentro de las platicas también se enfocarán a realizar ejercicios de vocación para que quienes cursen los últimos semestres de la preparatoria analicen el ambiente laboral de licenciaturas e ingenieras ´´Nos hemos encontrado con jóvenes muy talentosos, con grandes ambiciones que desgraciadamente tienen presión por parte de los padres o de familiares, terminan estudiando cualquier cosa por dar gusto y no por convicción".

El programa fue implementado desde septiembre del año pasado por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y en su último informe de actividades lo colocó como prioridad. "Lo que se busca también es mostrarles los dos panoramas, si ellos deciden no estudiar quedarse con la pura preparatoria, decirles que el salario promedio no rebasa los 8 mil pesos, mientras que alguien que termina no tiene límites, su ganancia incrementa depende a lo que elija".

Las platicas se realizarán en diversos planteles a lo largo de las próximas semanas.