Beneficia programa a más de 680 con lentes

Río Bravo, Tam.- Al concluir lo que fue la atención a cientos de estudiantes que fueron atendidos y revisados de la vista de escuelas primarias, secundarias generales, telesecundarias, y telebachilleratos del programa federal "Ver bien para aprender mejor", serán en promedio poco más de 680 los alumnos que estarán recibiendo igual cantidad de lentes.

Al hacer un conteo general sobre el número de estudiantes que aplicaron para revisión del examen de la vista en base a un listado grueso que proporcionaron los maestros de cada grupo de esos niveles de escolaridad, tanto en la localidad como en Nuevo Progreso, informa Miguel Labrada Tirado coordinador del programa del departamento de los Servicios Regionales de la Educación que aun y cuando se atendieron a más de 2 mil, los que finalmente requieren realmente de anteojos son más de 680, e resto tienen problemas menores que no requieren de lentes.

La cantidad de los que calificaron tras los exámenes, será hasta el mes de enero cuando por medio de las escuelas a las que pertenecen se les estará llamando para la entrega de los anteojos, por medio de los supervisores y directivos de las escuelas.

Cabe mencionar que también fueron atendidos menores que acudieron con sus padres por que tienen problemas de la vista durante la campaña, sin embargo no aplicaron para el programa por que no es necesario, y no tienen el problema de la vista como para que requieran de lentes sino menores.

Miguel Labrada, coordinador.