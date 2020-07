Benefician lluvias labores agrícolas

La lluvia que dejó el huracán Hanna a su paso por Reynosa fue una bendición para el sector campesino para preparar la siembra del próximo ciclo, pero les afectó las brechas que estaban siendo reparadas, además de algunos ejidos que se encuentran por la zona Ribereña.

En el campo de Reynosa, según cálculos, hubo hasta 16 pulgadas de agua en algunas zonas, por lo que toda esa agua les beneficia para el próximo ciclo.

Hilario Barrera Martínez, presidente del catorceavo comité campesino en Reynosa, explicó que en la entrada del ejido El Charco -en un paso de agua se acumuló- y que es entrada para el ejido Ideales de la Revolución.

Pero además también se reportaron familias afectadas en Ejido Reynosa Díaz, Santo Niño, Los Altos, que están incomunicados, sin luz y sin comida, que están pidiendo ayuda.

"Ahora con el huracán estaba encharcada el agua, son pocas casas en el ejido El Charco, no me han reportado si han sido afectados los muebles, pero sí la entrada a consecuencia que no se ha hecho una buena alcantarilla", dijo.

Y argumentó: "en el campo la gente está feliz, desafortunadamente en la ciudad hay muchas pérdidas de casas y gente inundada, el agua es bendición para el campo, mucha gente ya estaba preparando la tierra y viene ayudar para que la tierra se suavice".

El presidente del catorceavo comité campesino explicó que realizan recorridos para ver cuantas brechas se afectaron con las lluvias.

"El agua vino a destrozar las brechas pero eso tiene arreglo, por el ejido El Grullo, tengo entendido que por Rojo Gómez ahí andaban arreglando la brecha y se deterioró mucho porque fue mucha agua, pero tiene arreglo, que las compañías nos sigan ayudando para repararlas y Pemex que siempre ha sido un brazo fuerte para el campo", expresó el dirigente campesino local.