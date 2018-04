Benefician alumnos a servicios y comercio

Díaz Ordaz, Tam.- A una semana de que los alumnos regresaron a clases, ya diversos negocios empezaron a aclientarse de nuevo, y uno de los rubros que más de beneplácito esta son las estéticas y peluqueros.

Durante el transcurso de la semana, cientos de estudiantes han asistido a las peluquerías a cortarse el pelo, pues no solo es una moda si no que así lo exigen los planteles educativos.

Otro sector que ya puede descansar de las "vacaciones de pesadilla" son los vendedores ambulantes quienes habían perdido el 70 por ciento de sus clientes.

Sin excepción alguna los comerciantes ambulantes de la Comarca Ribereña, no hicieron otra cosa más que quejarse de las vacaciones de Semana Santa, pues al ya no arribar turistas a la región, prácticamente sus únicos clientes eran estudiantes y al no haber clases, obviamente no había ventas.

De igual forma les paso a los peluqueros, al no haber clases la falta de clientes se fue al alza.

En fin con el regreso a clases el comercio de corte de pelo y el comercio ambulante dio un respiro (al menos en lo que llegan las vacaciones largas).